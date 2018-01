Catherine Zeta Jones se pronuncia tras las acusaciones de acoso sexual contra su esposo

La actriz Catherine Zeta Jones no ha tardado en escenificar públicamente el apoyo absoluto que le brinda a su marido, el también actor Michael Douglas, después de que él mismo se animara a desvelar públicamente que una antigua empleada suya le había acusado de haberse comportado de forma inapropiada -concretamente de intentar masturbarse en su presencia- hace 32 años, unas alegaciones que la intérprete galesa ha calificado directamente como "falsas y molestas".



"Sinceramente, ha sido algo muy, muy molesto. Algo de esta naturaleza, tan erróneo y completamente falso, habría pillado por sorpresa a cualquiera", ha declarado al diario Daily Mirror antes de alabar al veterano artista por haber tomado la iniciativa a la hora de desmentir semejantes alegaciones.



"Por otro lado me alegro de que haya corregido cuanto antes esta historia falsa. Es una acusación que venía planeando sobre él desde hace un tiempo y creo que ha hecho bien en adelantarse a los acontecimientos. Se supone que esto ocurrió hace unos 30 años pero sus argumentos [los de la empleada] no tienen fundamento alguno, así que Michael tenía que defender su postura", ha explicado en la misma conversación.



Fue a finales de la semana pasada cuando el hijo del legendario Kirk Douglas se sinceró en una extensa entrevista a The Hollywood Reporter sobre los entresijos de un caso que, según su testimonio, es "fabricado" y está lleno de "mentiras" de toda clase. De hecho, el astro de Hollywood aseguró que le resultaba imprescindible "adelantarse a la situación" y negar con rotundidad acusaciones tales como que había tocado sus partes íntimas delante de la mencionada trabajadora o que, tras ese suceso, había intentado despedirla sin motivo.



"No sé ni por dónde empezar. Todo esto es una gran mentira, una mera fabricación, no hay nada de verdad en estas alegaciones", señalaba al citado medio para a desvelar a continuación que estaba "muy disgustado" por el impacto que este alegato había tenido en su vida familiar, especialmente en lo relativo al "miedo y la incertidumbre" en el que había sumido a sus hijos Dylan (17) y Carys (14).

