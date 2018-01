Chile planteó al Banco Mundial malestar por controversia sobre ránking

El Gobierno de Chile planteó al Banco Mundial (BM) su malestar por la controversia creada por su economista jefe, Paul Romer, sobre una supuesta manipulación de los datos del país en el ránking de competitividad empresarial, quien se retractó después que la entidad no respaldó sus dichos.

Así lo señaló hoy el ministro chileno de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, que precisó que había hablado con la consejera delegada del BM, Kristalina Georgieva, para plantearle el malestar del gobierno ante la actitud de Romer, quien hace unos días sugirió hasta una supuesta intención política para perjudicar al gobierno de Michelle Bachelet y pidió disculpas a Chile por ello.

Según Romer, los cambios metodológicos aplicados al ránking perjudicaron a Chile, cuya posición en el índice cayó durante el gobierno de Bachelet.

El martes, el BM desacreditó a Romer, aunque en una carta dirigida a Eyseguirre, Georgieva indico que de todas maneras se investigarán los datos de Chile, tras lo cual el propio Romer sostuvo que se había equivocado y que no había querido decir lo que dijo.

"No fue lo que quise decir o pensé que dije". "No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe 'Doing Business' o algún otro informe del Banco Mundial", sostuvo Romer.

"Le expresé (a Georgieva) que el Gobierno de Chile se encontraba muy molesto por haber sido objeto de esta controversia que no produjimos", dijo Eyzaguirre a medios locales.

"El Gobierno de Chile y este ministro en particular, jamás ha acusado al Banco Mundial de haber hecho manipulación política de los índices, ese fue un tema que relevó el señor economista jefe, no nosotros", añadió, aunque matizó que "nosotros sí consideramos que la metodología de este indicador tenía muchos elementos insatisfactorios y se los he expresado".

Eyzaguirre, entre otros puntos, cuestionó que los países miembros del BM no tengan participación en la selección de nuevos indicadores, lo que a su juicio se presta, "toda vez que quienes participan en dicha selección son de un círculo privado·, para que haya especulaciones respecto de si hay o no influencias indebidas.

"Una vez que se deciden estas nuevas variables, no se da a los países ningún tiempo para ajustarse. Los países no tienen ni opinión sobre los nuevos indicadores ni espacio alguno de reacción para poder ajustar sus políticas y no perder competitividad relativa", agregó, precisando que sobre este tema había hablado con su antecesor en el cargo, Rodrigo Valdés:

"Se les somete (a los países) a una suerte de montaña rusa, de sube y baja, por consideraciones que son completamente ajenas a las políticas de los países", subrayó.

El ministro chileno aseguró que Georgieva "agradeció mucho la reacción del Gobierno de Chile, nos pidió las más sinceras disculpas por habernos hecho objeto de una controversia internacional que no buscamos, y encontró extraordinariamente meritoria las consideraciones que yo le planteé".

Nicolás Eyzaguirre destacó también la decisión del BM de investigar el asunto, particularmente los cambios metodológicos hechos al ránking, pero advirtiendo que "no creemos que haya errores en los cálculos de la posición competitiva de Chile, no es que esté mal calculado, eso es algo que dijo el economista jefe del Banco Mundial. Al parecer no hay coincidencia de opiniones y eso es un problema que deben resolver ellos".

