Piñera pide "severa sanción" para economista jefe del Banco Mundial

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, pidió hoy severas sanciones para el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, el mismo que denunció la presunta alteración de los datos de su país en el ránking de competitividad empresarial.

Este martes Romer matizó sus dichos y se retractó de su denuncia inicial publicada el sábado por The Wall Street Journal en la que aseguró que hubo alteración de los números de Chile.

El economista aclaró hoy a los periodistas que "no fue lo que quise decir o pensé que dije".

"No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe 'Doing Business' o algún otro informe del Banco Mundial", sostuvo Romer.

El economista jefe del Banco Mundial, había pedido disculpas a Chile por la manipulación de los datos del país suramericano en el ránking, con caídas en el Gobierno de Bachelet y alzas sustantivas durante la anterior administración de Piñera.

Además, anunció una revisión y corrección de los ránking del informe de los últimos cuatro años, cuyos "repetidos cambios de metodología" perjudicaron de manera "injusta y engañosa" a Chile.

Incluso en su página web, recalculó el indicador revelando que Chile debería posicionarse 4 lugares más arriba. Empleando la metodología anterior a los cambios, Chile mostró una mejora y en vez de caer al puesto 55 del ránking estaría en el lugar 51.

Sebastián Piñera fue tajante en Twitter al señalar este martes que las declaraciones de Romer "son inaceptables y ameritan una severa sanción del Banco Mundial".

En tanto, el Banco Mundial calificó durante esta jornada de "desafortunadas" las palabras de su economista jefe, Paul Romer, sobre la supuesta manipulación de los datos de Chile en el ránking de competitividad para perjudicar al Gobierno de Michelle Bachelet.

"Esta no es la visión de la gerencia del Banco Mundial. Tenemos plena fe en la integridad de la investigación general del banco y confiamos en la metodología y los ránking del informe Doing Business", afirmó el BM en Washington en una carta enviada al ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre, que fue obtenida por Efe.

