Juanfran: "Si alguien piensa que eliminatoria está cerrada creo se equivoca"

Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, dijo este miércoles, tras la derrota en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla (1-2), que, "si alguien piensa que la eliminatoria está cerrada", cree que "se equivoca" y lamentó las ocasiones falladas por el equipo rojiblanco.

"La explicación (de los diez minutos finales) es que ellos han estado más acertados que nosotros en esa fase del partido. Hemos tenido muchas ocasiones, ha sido un partido muy igualado ante un buen Sevilla, con grandes jugadores y con una buena circulación de balón que en muchas fases del partido nos ha hecho daño", valoró.

"Si nosotros hubiéramos materializado las ocasiones que hemos tenido hubiéramos podido ganar el partido. Aun así, la eliminatoria no está cerrada, está abierta y, si alguien piensa que esta cerrada, creo que se equivoca", remarcó el futbolista, que añadió que su equipo tiene que "ganar" y hacer un "gran partido" en la vuelta.

"Y para eso tenemos que ganar el sábado en Girona. Tenemos el lema de ganar trae ganar. Vamos a ganar el sábado al Girona y seguro que ganando el sábado ganaremos el martes y pasaremos a la siguiente ronda", prosiguió Juanfran, que recordó: "No es la primera vez que hemos ido a Sevilla y hemos ganado tanto en Liga como en Copa".

"Vamos a creer en nosotros mismos y desde el principio saldremos a ganar. Todo empieza ganando el sábado", agregó.

Juanfran también fue preguntado por el suceso antes del partido cerca de la estación de Metro de Madrid de Las Musas, donde un seguidor del Atlético de Madrid de 22 años ha resultado herido grave por tres heridas de arma blanca.

"Es la primera noticia que tengo. No sé lo que habrá pasado, pero espero que no sea grave y en estas situaciones hay que estar tranquilos y hablar lo menos posible, porque no se sabe qué ha pasado. Lo siento mucho que haya pasado eso y espero que no sea grave", dijo el defensa.

