Marcelino: "No he sabido convencer a jugadores de la importancia del partido"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, indicó en rueda de prensa tras vencer por 2-1 al Alavés, en la ida de los cuartos de final de Copa, que se considera responsable de no haber sabido convencer a sus jugadores de la importancia del partido y el nivel del rival.

Preguntado por si su equipo pecó de exceso de confianza, Marcelino subrayó: "el responsable soy yo, porque no he sabido convencer a los jugadores de la importancia del partido y de la capacidad del rival. Lo he intentado pero no lo he conseguido. Hemos jugado un primer tiempo muy por debajo de nuestro nivel".

"El rival nos contrarrestó perfectamente, tuvo muchísimo mérito. Desde que nos tocó el Alavés, a pesar de mis esfuerzos, pensábamos todos que estábamos en semifinales y los partidos hay que jugarlos y ganarlos".

Sobre el desarrollo del encuentro, comentó que está satisfecho por el resultado, aunque reconoció que no le gustó su equipo en la primera mitad, en la que reconoció que tuvieron fortuna de no recibir un mayor castigo en el marcador.

"Estoy contento con el resultado. También por la reacción del segundo tiempo, pero con el primer tiempo estoy completamente disgustado. Es una competición muy corta y hay que disputar al máximo nivel los 90 minutos, y en la primera estuvimos muy alejados de ello", explicó.

"En la primera parte, si no sentenciada, sí que pudo el Alavés dejar la eliminatoria muy a su favor. Hemos tenido suerte de que el rival la mandara al palo, y otra que falló y otra parada Jaume. Nos han superado en el primer tiempo claramente", relató.

"En el segundo fuimos superiores, pero cuando dominábamos pasamos al 0-1, en una acción evitable. Luego el equipo fue, quiso y logramos una victoria que nos deja la eliminatoria a favor pero nos obliga casi a marcar allí y a trabajar 90 minutos como los 45 de la segunda parte", recalcó.

"Por una parte estoy triste por el primer tiempo que hicimos y por otra satisfecho de la reacción del segundo, en el que el equipo se dejó el alma en el campo y por momentos hicimos el juego acorde con lo que solemos hacer", finalizó.

