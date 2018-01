Szymanowski: Queremos aprovechar nuestras armas, en casa y en el Bernabeu

Alexander Szymanowski, extremo argentino del Leganés, habló acerca de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá a su equipo contra el Real Madrid y explicó que intentarán "aprovechar" sus "armas, tanto en Butarque como en el Bernabéu".

"Posibilidades todas. Veo al equipo muy bien, siempre lo veo bien. Si acabamos bien el año lo estamos empezando mejor. Contra el Betis se demostró que cualquiera que juega lo hace bien. Siempre fue así y cada vez más. Si hay un momento para poder tener esa ilusión a tope es ahora, vamos a ir a por ello", dijo.

"Luego puede pasar cualquier cosa. Son el Real Madrid, tienen a los mejores del mundo, hace seis meses ganaban a todos. Vamos a intentar aprovechar nuestras armas tanto en Butarque como en el Bernabéu", añadió.

Los blanquiazules nunca antes habían llegado a esta ronda copera: "Es única porque es la primera, tanto para el club como para muchos jugadores. Esperemos que sea la primera de muchas. No están atravesando su mejor momento pero eso no quita que las posibilidades nuestras se reduzcan si sus jugadores si vienen al nivel que solíamos verlos".

"Al margen de la calidad individual y del equipo hay que intentar emplear toda la ilusión que tenemos. Es en lo único que valemos más que ellos. Es un buen momento para que si alguien no sabe dónde está Leganés lo ponga un poco más en el mapa", agregó.

Szymanowski, que acudió a la presentación de Elephone como uno de los nuevos patrocinadores del club, trató también la posible petición de aumento de salario que habría hecho el portugués Cristiano Ronaldo para seguir en el rival.

"Lo veo como aficionado al fútbol, no como jugador. Al margen de los números que se mueven en el fútbol un jugador como Cristiano honra nuestra profesión por lo que le está dando. Gracias a él, entre otros, el fútbol en la actualidad es lo que es", declaró.

"Te guste más o menos, los números en los que se mueve son esos. Viene de ganarlo todo individualmente. Si él lo pide, creerá que lo valdrá. Hemos visto la renovación de Messi, dio mucho de qué hablar. Le admiro mucho y si él lo pide, creerá que lo merece", completó.

Sobre sus problemas físicos, explicó: "Estoy recuperándome. Se ha complicado un poco más de lo que se pensaba al ser un problema tendinoso y no muscular. Invirtiendo todas las horas posibles en cuerpo, mente y alma para volver a jugar. Cada fin de semana que no juego es energía que voy acumulando y no se pasa nada bien fuera del campo viendo a tus compañeros".

"Cuando tocó el Real Madrid estaban todos felices menos yo porque voy a contrarreloj. Verles cada fin de semana, ahora en Copa, y ver que no puedo estar me cuesta. Tengo muchas ganas de volver y de poder ayudar al club a que cumpla sus objetivos", apuntó.

Además no quiso ponerle nota al plantel en lo que va de curso: "Siempre se puede mejorar, siempre hay un montón de cosas por ver. A estas alturas no te dan ningún premio, hay que acabar la liga. Pero el equipo hasta el momento da la cara, demuestra que no se conforma con sobrevivir en Primera. Quiere más, quiere hacer más grande este club y esta ciudad".

"La nota seguramente por encima de cinco y por debajo del diez. Tenemos margen de mejora, podemos intentar que la gente no se ilusione solo con la permanencia. Ojalá al final de temporada estemos más cerca del diez que del cinco", expresó.

