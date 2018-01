Cuestionado por las palabras de James Rodríguez en una entrevista concedida a "el Chiringuito de Jugones", en las que aseguraba que su ídolo seguía siendo él, explicó que se alegra de que al centrocampista colombiano "le vaya bien" en el Bayern Múnich.

"Tomó la decisión (de irse). Juega ahí (en el Bayern). Le están saliendo bien las cosas y me alegro por él. Sólo puedo hablar de mis jugadores. No he tenido problemas con él no los voy a tener. Son decisiones. Me alegro por él", dijo.

Comentarios