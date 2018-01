Ultimos ataques al líder en la recta final hacia la meta de Hong Kong

Redacción deportes, 17 ene. (EFE).- La cuarta etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas- entre Melbourne y Hong Kong ha entrado, a 800 millas (1.440 km) de la meta en su recta final y los perseguidores del líder, el 'Sun Hung Kai' hongkonés al mando de del australiano David Witt, han empezado a lanzar los últimos ataques sobre él.,A la velocidad actual del líder, le restan 48 horas para alcanzar la meta de Hnog Kong y tanto Witt como su tripulación intenta zafarse de la presión de

A la velocidad actual del líder, le restan 48 horas para alcanzar la meta de Hnog Kong y tanto Witt como su tripulación intenta zafarse de la presión de sus dos rivales directos, el 'Vestas' de Mark Towill y Roberto Bermúdez de Castro y el 'Dongfeng' de Charles Caudrelier y Franck Cammas que anoche iniciaron sus ataques.

Alrededor de las 21:00 (hora española) el 'AkzoNobel' de Simeon Tienpont, el barco situado más al norte de la flota, viró al sur y cruzó por detrás de sus rivales para descender 40 millas (75 km). Inmeditamente después el 'Dongfeng' inició la misma maniobra bajando 20 millas (38 km) y colocar también a babor del líder.

Poco después, Charles Caudrelier optaba por entrar en 'modo oculto' (desapareciendo de los radares de la flota) y no volverá a ser visible hasta las 20:00 (hora española) de hoy. El 'Vestas' también inició el descenso hacia el sur para colocarse 10 millas (18 km) a babor del 'Sun Hung Kai' que ahora es el barco más al norte.

Aunque en estos momentos el viento en su área de navegación ha caído a 8-10 nudos (14 a 18 km/h) de intensidad, el 'Sun Hung Kai', a 290 millas (535 km) del punto de paso obligado al noreste de la isla de Luzón, tiene al 'Vestas', segundo, a 90 millas (165 km) más al este.

"Si podemos hacer tres informes de posición más sin pérdida, estaremos en el buen camino para ganar la etapa. Los muchachos han hecho un buen trabajo aunque hemos tenido algunas condiciones difíciles, pero hemos trabajado muy duro. Realmente tenemos que mantener el barco en buenas condiciones e intentar no romperlo", indicaba Witt esta mañana.

Xabi Fernández, patrón del 'Mapfre', líder de la general de la prueba y actualmente quinto en la etapa, parece haber cedido esta etapa, y está buscando proteger su posición de los dos barcos que persiguen, el 'Brunel' de Bouwe Bekking, ahora a 35 millas (68 km) detrás de él y que esta madrugada ha dejado el último puesto de la flota. Ahora supera en 17 millas (32 km) al 'Turn the Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari, que cierra la etapa.

El 'Mapfre', que ha cedido 70 millas (130 km) al líder en las últimas 24 horas y se encuentra a 240 millas (460 km) de su popa. Fernández ha recordado: "Estamos teniendo un poco menos de intensidad de viento de lo que predecía el modelo y es un poco más difícil de navegar, pero seamos honestos: no nos podemos quejar. Todavía hace mucho calor, Nos quedan menos de tres días de navegación para llegar a Hong Kong y todavía seguimos presionando bastante ya que 'Brunel' y 'Turn The Tide On Plastic' no están muy lejos detrás de nosotros".

"Parece que el 'Sun Hung Kai' tiene la etapa bajo control, ¡si no pasa nada por supuesto!; ¡Bien por ellos... y además en su casa! Estoy seguro de que habrá muchas celebraciones", ha concluido el patrón español.

Clasificación de la cuarta etapa: Melbourne-Hong Kong

5.576 millas náuticas (10.332 km)

17/01/2018- 14:00 horas - 16ª jornada

Distancia a meta

.1. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) 840 m.n.(1.556 km)

Distancia al líder

.2. Vestas (USA) Mark Towill (USA) a 93 m.m

.3. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier(FRA) (1)

.4. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 169

.5. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 235

.6. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 268

.7. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 295

.

