Whatsapp podría incluir alertas de 'spam' en su próxima actualización

Los responsables del servicio de mensajería instantánea Whatsapp estarían trabajando estos días en una ambiciosa actualización que, como informa el medio especializado WABetaInfo, podría desembocar -entre otras cosas- en la introducción de un nuevo sistema de alertas para evitar la llegada de 'spam' y otros contenidos fraudulentos a los teléfonos móviles de sus usuarios.

Aunque de momento la compañía propiedad de Facebook no ha confirmado ni desmentido la noticia, las mismas fuentes aseguran que la citada notificación aparecerá en las pantallas de los terminales si un mismo mensaje ha sido enviado hasta en 25 ocasiones por el dueño del mismo, lo que en principio podría asociarse a la posibilidad de que un tercero se haya hecho con el control de la cuenta.

Lo que sí hizo Whatsapp poco antes de la llegada del nuevo año fue ofrecer una serie de útiles recomendaciones a todos sus clientes, a través de su popular blog de novedades, para que ellos mismos pudieran detectar y librarse de aquellos hipotéticos mensajes peligrosos o al menos dignos de sospecha.

"Si crees haber recibido spam de uno de tus contactos, lo primeros que has de hacer es borrar inmediatamente el mensaje y no hacer click en ninguno de los enlaces que vengan adjuntos. Avisa cuanto antes a tu contacto que el mensaje que has recibido es spam y de que se ponga en contacto con Whatsapp a través de la página de seguridad", explicaron en su momento.

Comentarios