Marta Lucía Ramírez presentó su equipo de campaña

Su jefe de campaña será el ex ministro Fernando Araujo; como gerente general el ex candidato vicepresidencial Camilo Gómez; como directores políticos estarán el ex ministro Carlos Holguín Sardi y el ex senador Hernando Pedraza y en la Dirección de Estrategia nombró al doctor Juan Camilo Ostos.

Por otro lado, en la Dirección Programática y de reingeniería del Estado estarán el ex superintendente de Industria y Comercio Emilio Archila, el ex director de la Dian Juan Ricardo Ortega, quien también hará parte en la dirección de desarrollo empresarial y atracción de inversión extranjera nombró al doctor Omar González, al doctor Carlos Alberto Garay y al ex ministro Carlos Rodado Noriega; y como enlace con los militares retirados y sus familias estará el ex comandante del Ejército, general Reinaldo Castellanos.

Además, nombró al doctor Juan Pablo Dávila en la Dirección de Comunicaciones; a la doctora Betzy Martínez en la Dirección de Movilización; y en el empoderamiento de las mujeres estarán las doctoras María Antonieta Solórzano, Ana Margarita Ferro, Sara Piñeros e Hilda Caballero.

