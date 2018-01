Piden inmunidad total para Gustavo Moreno

El beneficio que entregó la Fiscalía a su ex funcionario incluía unas garantías procesales como inmunidad parcial por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, a cambio Luis Gustavo Moreno tendrá que entregar detalles de 22 procesos que según la Fiscalía sufrieron de alguna intervención ilegal.

Para la defensa del ex director anticorrupción el compromiso de su cliente es tan grande e incluye a tantas personas de alto nivel en la justicia y la política, que lo mínimo que debería otorgarse es la inmunidad total por las conductas que se le endilgan a Moreno como abogado.

La defensa además solicitó a la juez 23 de garantías que excluya la obligación de autoincriminarse para Moreno, pues hay procesos en los que no hizo parte o de los que no tiene conocimiento, la petición no cayó en gracias a la Fiscalía que de un tajo le preguntó a la defensa si la intención era oponerse al beneficio que previamente aceptaron.

