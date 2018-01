Defensa de Pretelt insiste en que el abogado Victor Pacheco mintió

Este lunes se reanudó el juicio contra Jorge Ignacio Pretelt, el ex magistrado de la Corte Constitucional acusado de haber cobrado 500 millones de pesos para ayudar en una tutela a Fidupetrol.



Víctor Pacheco, es el abogado que ha hecho tal acusación y que asegura que el 18 de octubre de 2013 fue hasta su apartamento y allí le habría pedido ese dinero.



Por ello toma relevancia el testimonio del conductor que transportó ese 18 de octubre al abogado. En una interceptación “que conocieron hace poco”, se demostraría para el abogado Abelardo de la Espriella, que Pacheco indujo la versión del conductor para que se acomodará a su versión y por ello insistió en la necesidad de que sea llamado a la Corte.



“Es de singular importancia que el señor Peter Nieto se pare en ese estrado. Con todo respeto le pido que se contemple esa posibilidad”, dijo.



De la Espriella cuestionó a la investigadora Luisa Sánchez, quien revisó dichas interceptaciones pero que no fueron enviadas a la Comisión de Acusación en dónde inició el proceso del magistrado.



La investigadora explicó que más allá de seleccionar las interceptaciones que podrían aportar elementos a la investigación, la decisión de usarlas o no, ya no dependía de ella.

