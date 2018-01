Partido fujimorista denuncia a Kenji Fujimori como "portavoz" del Gobierno

Los referentes del partido opositor peruano Fuerza Popular, denunciaron hoy al congresista Kenji Fujimori, hermano de la líder de la agrupación, Keiko Fujimori, como "portavoz" y "defensor" de Pedro Pablo Kuczynski tras el pedido público que hizo para rebajar la confrontación con el presidente.

Los principales responsables del partido cargaron así contra el hijo del expresidente Fujimori en una constante retahíla de declaraciones que publica hoy la prensa local.

En sus declaraciones dejaron patente la ruptura en el seno del partido fujimorista entre el grupo de Keiko, mayoritario, y los seguidores de Kenji, compuesto por diez diputados sobre los que pesa una severa amenaza de expulsión del partido.

Héctor Becerril, portavoz adjunto de la bancada de Fuerza Popular, reaccionó al pedido del congresista de dar mas apoyo a Kuczynski solicitando que "tome una decisión" y se marche "donde se sienta más cómodo".

"Si de repente los principios de Kenji no son fiscalizar a la corrupción, entonces puede buscarse un lugar, ya que está como vocero de Pedro Pablo Kuczynski, en la bancada oficialista", afirmó.

Úrsula Letona, otra de las congresistas de Fuerza Popular más influyente aseguró por su parte que el partido no aceptará nunca "callar" sus denuncias de corrupción sobre la relación del presidente peruano y la constructora Odebrecht, algo que a su juicio está detrás de las actitudes de Kenji.

"Yo no sé si Kenji Fujimori ha pactado con el presidente Kuczynski impunidad, pero si él sigue defendiendo esta relación Westfield-Odebrecht (...) no puede pedirnos que renunciemos a nuestro rol de fiscalización, no lo vamos a aceptar", expresó la congresista.

El pasado domingo a la noche, Kenji Fujimori solicitó en televisión a su hermana que reduzca el "ruido político" y ayude a la gobernabilidad del país permitiendo "trabajar" a Kuczynski, para bajar la confrontación que impera en el país.

Kenji se expresó así después de que el pasado mes de diciembre él y un grupo de otros nueve diputados fujimoritas votaran en contra de su partido y evitaran así la destitución del presidente.

Apenas tres días después de esa votación, Kuczynski indultó al padre de Keiko y Kenji, el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Tanto la oposición de izquierda como varios congresistas de Fuerza Popular denuncian que ese indulto fue fruto de una negociación política, extremo que niegan tanto Kenji Fujimori como Kuczynski.

