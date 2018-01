Enrique Iglesias muestra por primera vez a uno de sus mellizos

A finales del pasado diciembre, Enrique Iglesias y Anna Kournikova protagonizaban una de las mayores noticias sorpresa del año al conocerse que habían debutado en la paternidad con la llegada al mundo de dos mellizos, un niño y una niña.

Desde entonces, la pareja había vivido sus primeras semanas como padre con la misma discreción que la extenista rusa había manejado su embarazo. Sin embargo, el cantante español ha querido compartir ahora por primera vez una imagen de uno de sus bebés, y lo ha hecho sin recurrir a una de las exclusivas a las que tan aficionada es su familia materna, optando en su lugar con una sencilla publicación en su cuenta de Instagram.

My Sunshine Una publicación compartida por Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el Ene 16, 2018 at 9:39 PST

En la fotografía en cuestión Enrique aparece posando junto a uno de sus pequeños -no se sabe si el niño o la niña- ataviado con una informal sudadera gris con la capucha puesta. Aunque no aporte ninguna información nueva, el título que ha elegido para la entrañable imagen -'my sunshine', que se traduciría como 'mi amanecer', refleja a la perfección el momento de gran felicidad que atraviesa el músico junto a su pareja de los últimos dieciséis años.

