"Jumanji" se mantiene arriba y Collet-Serra debuta en la tercera plaza

"Jumanji: Welcome to the Jungle" reina en la taquilla estadounidense por segundo fin de semana consecutivo, esta vez con una recaudación estimada de 35,4 millones de dólares, incluido el lunes festivo, mientras que el español Jaume Collet-Serra llevó "The Commuter" a la tercera plaza.

"Jumanji: Welcome to the Jungle", protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas, se aproxima a los 700 millones de dólares en todo el mundo.

En el filme, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquirirán nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

La segunda plaza fue para "The Post", de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Meryl Streep al frente. La cinta, que describe la filtración y publicación de los conocidos como "papeles del Pentágono", ingresó 23,4 millones de dólares.

"The Commuter", por su parte, ganó 16,3 millones de dólares en su debut.

Liam Neeson interpreta en la cinta a un vendedor de seguros que se ve atrapado en una conspiración criminal con consecuencias a vida o muerte para todos los pasajeros a bordo del tren en el que viaja.

Además, el musical "The Greatest Showman" sumó 15,6 millones de dólares.

Hugh Jackman interpreta aquí a Phineas Taylor Barnum, un empresario pionero que revolucionó en Estados Unidos el espectáculo de los circos.

Por último, "Star Wars: The Last Jedi", que continúa la historia de los Skywalker, recaudó 15,2 millones de dólares.

El filme, el décimo en la lista de las películas de mayor recaudación en la historia, ha sumado más de 1.265 millones de dólares en todo el mundo.

