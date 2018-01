Palomo Spain debuta en la pasarela parisina con un homenaje a Velázquez

El cordobés Alejandro Gómez Palomo se estrenó hoy en la Semana de la Moda Hombre de París, con su firma Palomo Spain, dispuesto a conquistar a la crítica internacional con una línea que reconstruyó las siluetas de la corte de Felipe IV, reinterpretadas a partir de los cuadros de Velázquez.

"He querido hacer algo opuesto a la colección anterior y utilizar algo mucho mas sobrio, para que la gente me tome en serio y no se crea que esto es un carnaval y todo diversión, hay mucha seriedad también en la moda", dijo el diseñador tras el desfile de su propuesta otoño-invierno 2018/2019.

Dos influencias confluyeron en la sexta línea del joven modisto: la moda de la casa de Austria del siglo XVII y el estilismo de cazador, que Palomo dice encontrar en la cordillera andaluza de Sierra Morena.

El diseñador, que ha instalado su taller en su Posadas natal (en la provincia de Córdoba), se dejó llevar para esta ocasión por el espíritu de la campiña británica, que mezcló con sus propias raíces introduciendo tejidos como el tweed, el tartán y la lana.

Como contraste, en una línea cargada de verdes y marrones, Palomo Spain propuso pantalones acampanados de terciopelo y ajustadas chaquetas, con elaborados forros de pelo y numerosos detalles en brocado.

"Algún día llegaremos a la Alta Costura, pero de momento es lo mas cercano que puedo hacer", comentó Palomo, haciendo gala de la ambición que le ha convertido en el único creador español que participa en esta Semana de la Moda.

