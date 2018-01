La Feria de Arte de Londres aúna a grandes maestros con nuevos talentos

Marta Santiváñez

Londres, 16 ene (EFE).- La Feria de Arte de Londres abre hoy las puertas de su trigésima edición con una exhibición en la que descubre "nuevos talentos del mundo del arte" y se reencuentra con "los grandes maestros del siglo XX".

Su directora, Sarah Monk, explicó hoy a Efe que la muestra aglutina a 131 galerías procedentes de 18 países, inaugurando así el calendario internacional de arte contemporáneo de 2018 en el ámbito de la pintura, la escultura y las instalaciones artísticas.

La feria, que en su primera edición en 1989 invitó a 36 galerías, se ha convertido en un espacio que "refleja las tendencias emergentes en el sector", relató.

Para celebrar el aniversario, se ha establecido una colaboración con ArtUK, una organización británica encargada de la creación y mantenimiento de una galería digital con todas las obras de arte de propiedad pública del país.

El resultado de esa colaboración es la muestra "Art of the Nation: Five Artists Choose" ("Arte de una Nación: Cinco Artistas Eligen"), de la que Kathleen Soriano es comisaria y que reúne 30 obras británicas seleccionadas por cinco artistas que también trabajan en el Reino Unido.

Entre estos cinco creadores se encuentra el colombiano Óscar Murillo quien, inspirado por un poema del palestino Akram Mansour, propone una recopilación que reflexiona acerca de la situación del conflicto árabe-israelí "desde ambos lados".

Monk, quien lleva dirigiendo la Feria desde la edición de 2014, destacó la relevancia de esta muestra, porque presenta obras del último siglo que tienen "resonancia real" con artistas contemporáneos.

"Esto nos permite ver cómo, a través de los tiempos, los artistas han continuado explorando las mismas cuestiones", comentó la experta, en un proceso que ayuda a "dar sentido a momentos políticos y sociales difíciles" y crea continuidad en el tiempo dentro del mundo del arte.

"Además, como organizadores de la feria, nosotros intentamos proporcionar el espacio para que los visitantes establezcan conexiones entre unas obras tan distintas", dijo a Efe la directora.

Este tema se ha reflejado claramente en la representación de artistas hispanos, ya que hay tanto "maestros contemporáneos" -Miró o Picasso- como artistas emergentes -Hugo Alonso, Andrea Torres o Patrik Grijalvo-.

El último grupo es, principalmente, una apuesta de las dos galerías españolas que exponen en la muestra, la Galería Víctor Lope y la Galería Miquel Alzueta que defienden la importancia de mezclar a artistas consolidados con aquellos que se están dando a conocer en un mismo espacio.

Otro de los apartados más reconocidos de la feria y que repite este año es "Diálogos", que invita a diez galerías, agrupadas en parejas, a crear una muestra común entre ellas, incentivando la creatividad y la inventiva.

Como novedad y reflejando las tendencias sociales del momento, este año ha representado únicamente a mujeres, dando plataforma a 24 de artistas para que presenten su trabajo, que explora "la representación y recontextualización de la experiencia femenina", según explican los organizadores de la feria.

La Feria de Arte de Londres es una plataforma sin comparación para los artistas emergentes, al tiempo que resalta el bagaje internacional de otros creadores consolidados, como han coincidido en resaltar los galeristas consultados por Efe.

Víctor Lope, de la galería homónima, comentó la relevancia de entender que, como cualquier otro producto, las obras de arte forman parte de un mercado global, enfatizando que, a día de hoy, el arte "debe transcender fronteras".

