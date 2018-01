Ara Malikian lleva su espectáculo a China, con palabras en mandarín

Alejandra Olcese,Pekín, 16 ene (EFE).- Ara Malikian presentará el próximo domingo en China su espectáculo musical, en el que toca el viejo violín de su abuelo para contar su propia historia y recordar las injusticias del mundo, en este caso en inglés y utilizando algunas palabras en mandarín para acercarse al público oriental.,"A mí siempre me gusta dirigirme al público, entonces lo haré en inglés con algunas palabras en chino. Grandes historias no podré contar aquí en China, pero lo importante

Pekín, 16 ene (EFE).- Ara Malikian presentará el próximo domingo en China su espectáculo musical, en el que toca el viejo violín de su abuelo para contar su propia historia y recordar las injusticias del mundo, en este caso en inglés y utilizando algunas palabras en mandarín para acercarse al público oriental.

"A mí siempre me gusta dirigirme al público, entonces lo haré en inglés con algunas palabras en chino. Grandes historias no podré contar aquí en China, pero lo importante es tocar", explicó hoy el músico.

El primer escenario al que se subirá será el del Beijing Exhibition Centre, el próximo domingo en la capital, y después viajará a otras ciudades como Xian (en Shaanxi, centro), Shanghái (este) y Chengdu (en la provincia occidental de Sichuan).

China es el primer país que el virtuoso -de nacionalidad española, origen libanés y ascendencia armenia- visita en 2018.

"Llevaba mucho tiempo deseando visitar China por todo lo que representa, por su historia, su cultura y su música. Poder hacer esta gira me hace sentir muy contento y motivado", confesó.

A pesar de la barrera del idioma, la respuesta del público no le preocupa, según dijo a Efe, porque después de haber viajado por todo el mundo ha confirmado que "los públicos no son diferentes, que el ser humano no es diferente. Todos tenemos un corazón, la música te llega, te emociona y sé que la música les va a llegar", destacó.

El músico relató que su estancia en China está siendo una fuente de inspiración para sus creaciones y que seguramente su próxima composición tenga elementos del país oriental. Confesó incluso que planea comprarse un "erhu", un instrumento de dos cuerdas conocido como "el violín chino" y con el que quiere practicar.

Su instrumento de trabajo para llenar el escenario es un violín de entre 150 y 200 años que heredó de su abuelo, "un armenio que emigró a Líbano para salvarse la vida", y que dista mucho -tanto por precio como por calidad- de los célebres "Stradivarius".

"No es mi violín, yo soy su violinista", comentó Malikian, mientras explicaba que el instrumento ha pasado de unas manos a otras y que en veinte o treinta años seguramente no será él quien lo toque sino otro músico.

El cariño que le profesa al instrumento se explica, entre otras cosas, porque fue ese violín el que le permitió escapar de la guerra del Líbano cuando era adolescente para irse a estudiar Alemania, pero antes de emigrar pudo dar su primer concierto cuando tenía 12 años.

"Cuando las bombas daban un respiro, a los libaneses les gustaba escuchar música. Yo no era un buen violinista entonces, pero creo que era el único que había en el país", relató.

Su estancia posterior en Alemania estudiando música y los trabajos que tuvo que desempeñar para vivir han definido su estilo musical.

En los bares, clubes y cabarés donde tocaba no era común que le pidieran música clásica, "sino canciones de los Rolling Stones", por lo que tuvo que aprender jazz, rock, flamenco e incluso música de influencia gitana que ha incorporado a sus composiciones.

"Cuando me pedían una canción que no sabía, solía tocar una composición mía. La gente en estos sitios solía estar tan bebida que no se daba cuenta", confesó Malikian.

El concierto del próximo domingo en Pekín lo abrirá con una pieza que mezcla la música de Mozart con la de Jimi Hendrix, pero además de tocar, el violinista aprovechará su espectáculo para hablar de las injusticias.

"Lo primero es darse cuenta de los problemas y después intentar ayudar a solucionarlos. Yo toco el violín, pero puedo hablar de las injusticias en mis conciertos para que las personas se den cuenta del mundo en el que vivimos", subrayó.

En este sentido, Malikian lamentó la situación de los refugiados. "Hay muchas personas sin ayuda, que se están muriendo de hambre, y tenemos que ayudarles cada uno como podamos", dijo.

Después de China, el violinista continuará con su gira por el mundo y visitará, entre otros destinos, Londres, Moscú, Berlín y distintos países de Sudamérica. "Tenemos muchos kilómetros por hacer todavía", dijo.

