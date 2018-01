América Latina acudirá al Foro de Davos con seis mandatarios

América Latina estará representada este año en el Foro Económico Mundial de Davos por seis jefes de Estado y de Gobierno, un número "sin precedentes" de mandatarios de esa zona, informó hoy el presidente de la organización, Borge Brende.

En principio a esa localidad suiza acudirán, acompañados en su mayoría por varios ministros, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Brasil, Michel Temer; de Colombia, Juan Manuel Santos; de República Dominicana, Danilo Medina, y de Panamá, Juan Carlos Varela, y la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz.

En rueda de prensa, Brende -exministro de Asuntos Exteriores de Noruega- señaló que uno de los asuntos en Davos será la crisis política, económica y social en Venezuela, ya que se encontrarán en el Foro tanto Medina como previsiblemente el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que auspician el diálogo entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición.

No obstante, un portavoz del Foro dijo posteriormente que no habrá un panel sobre Venezuela en Davos, cita que se celebrará entre el 23 y el 26 de enero y a la que no acude inicialmente ninguna delegación del Gobierno, sino que más bien se hará "diplomacia a puerta cerrada" sobre esta cuestión.

Tanto Temer como Macri se dirigirán a la gran audiencia de Davos en discursos especiales: el primero el día 24 y el segundo el 25.

Además de la participación de seis jefes de Estado y de Gobierno de América Latina en Davos, Brende destacó la gran expectación que despierta el Foro Económico Mundial de Sao Paolo que se celebrará del 13 al 15 de marzo en esa ciudad brasileña.

Comentarios