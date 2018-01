Sainz acusa al holandés Koolen de exagerar incidente que derivó en sanción

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) acusó este martes al holandés Kees Koolen de mentir y exagerar el incidente de carrera que devino en una sanción de diez minutos al madrileño por no detenerse a constatar el estado del otro piloto al supuestamente haberlo golpeado durante un adelantamiento.

Sainz, que este lunes conversó con Koolen después de haber sido sancionado, contó que el holandés le dijo que había sido lesionado y el quad que pilota dañado a consecuencia del golpe, "una cosa que es imposible".

"Si le llego a dar, hoy estaríamos hablando de otra cosa más triste. Hubiese destruido el quad. Estuvo muy cerca, pero es totalmente injusto tener esta sanción", comentó Sainz.

El madrileño explicó que "no es verdad" que el golpe haya hecho caerse a Koolen y que él se haya marchado sin interesarse, porque su compañero de equipo, el francés Stéphane Peterhansel, pasó veinticinco segundos después por el mismo lugar y el holandés estaba sobre su quad.

"Estaba asustado, y yo también lo estaba", reconoció Sainz, sobre el encuentro entre Peterhansel y Koolen, que terminó en un accidente del piloto galo al intentar esquivar el quad del holandés.

Sainz deseó que pueda prevalecer la verdad para que le anulen la penalización impuesta por los comisarios del Dakar, y le permita afrontar con más holgura la recta final de este rally.

El piloto aseguró que aún no se siente ganador del Dakar 2018 porque "todavía queda muchísimo" a pesar de que cuenta con 50 minutos de ventaja sobre Peterhansel, a falta de cuatro etapas por disputarse.

Sainz advirtió que la etapa de este miércoles, entre Belén y Chilecito (Argentina), con una travesía por la zona de Fiambalá, ya clásica del Dakar, será una de las más duras del rally, con más de 500 kilómetros de recorrido en los que "en cualquier momento puedes cometer un error o caer en una trampa".

Sobre la etapa de hoy, donde terminó en tercera posición, a 13 minutos de Peterhansel, ganador del día, el piloto madrileño destacó que fue "tremendamente complicada", por la arena blanda de la primera parte del recorrido y la navegación por sinuosos ríos secos en la segunda.

"Me pareció dificilísima la navegación. Los cauces de los ríos no eran nada fáciles, Hemos intentado salir de un río pero no podíamos y tuvimos que buscar otra salida", comentó.

El español pugna junto a Peterhansel por ganar su segundo Dakar, tras haberlo hecho anteriormente en 2010, y trata de no arriesgar en las últimas etapas, gracias a la amplia ventaja que tiene sobre el piloto francés.

