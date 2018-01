Gabriel: Si pudiera elegir que no jugara uno del Real Madrid sería Toni Kroos

Carlos Mateos Gil

Leganés (Madrid), 16 ene (EFE).- Gabriel Appelt Pires (Resende, 1993) es uno de los futbolistas que mejor refleja el crecimiento del Leganés. Llegó con el equipo en Segunda y ambos han ido evolucionando juntos por un camino cuya meta no se vislumbra, por el momento.

Jugar los cuartos de final de la Copa del Rey, en los que se medirán al Real Madrid, es un hito más para ambos. Antes de esa eliminatoria, el centrocampista brasileño atendió a EFE.

Pregunta: El Leganés está ante la posibilidad de seguir haciendo historia en la Copa del Rey y el Real Madrid se juega mucho en esta competición. ¿Quién tiene más presión por pasar?

Respuesta: Creo que presión tienen ellos por la situación en la que están pero la dificultad la tenemos nosotros.

P:¿Cómo se le puede ganar al Real Madrid?

R: Trabajando mucho durante la semana, pensando dónde podemos hacerles daño, dando lo máximo en la cancha y también teniendo el día.

P: ¿Qué cree que le pasa al rival?

R: No lo sé. Creo que es algo que o ahora o después iba a pasar, sucede en todos los clubes. No es algo de otro mundo, algo que nunca ha pasado. Es solo cuestión de tiempo. Y el balón no les entra, eso es verdad también.

P: La Copa del Rey es un torneo en el que a veces los entrenadores hacen rotaciones. Si pudiese elegir... ¿quién no le gustaría que jugase en el contrario?

R: Toni Kroos. Organiza mucho el juego de ellos, da mucho orden, mucha dinámica. Si ellos no tienen eso puede ser un factor que dificulte su juego.

P: Lidera en la Liga Santander la estadística de entradas con éxito, es el segundo en duelos aéreos ganados y el cuarto en el total de este apartado. Sin embargo muchas veces se mide su rendimiento en función de los goles que mete y las ocasiones que tiene. ¿Es injusto?

R: No lo creo. Los números están ahí. La gente que ve el fútbol y entiende de fútbol da su opinión. No creo que sea injusto ni nada.

P: ¿Se siente un jugador minusvalorado en la liga española?

R: No. Hay muchos jugadores mejores que yo, eso seguro. Sé lo que valgo, lo que puedo aportar al equipo en el que estoy. No pienso mucho en el valor que tengo para los demás.

P: Asier Garitano ha demostrado tener una gran confianza en usted y este año acaba contrato. Si decide no renovar... ¿condicionaría eso los planes de futuro que usted tiene?

R: No creo. Yo aquí tengo mi contrato también. Eso pasa en el fútbol, es algo normal. Si soy un jugador de confianza para él habrá algún motivo. Este mismo motivo puede ser un factor para el próximo entrenador. O no; y que sea uno más. Yo tengo que pensar en hacer lo mío y aportar lo mejor al entrenador que venga y en la situación que estemos.

P: ¿Perdería mucho el Leganés sin él?

R: Creo que sí. El equipo es su reflejo de pensamiento, de mentalidad. Creo que si se va, cambiaría todo; y empezaríamos desde cero. Iba a ser un cambio radical, eso seguro.

P: ¿Qué ha cambiado en usted trabajando junto a él?

R: Muchas cosas. Me da mucha caña, eso seguro. He aprendido mucho. Que tengo que trabajar mucho sin balón, que con balón tengo que pensar un poco más.

P: El club ha crecido mucho desde que usted llegó en Segunda. ¿Imaginaba algo así cuando fichó?

R: Sí, siempre he dicho que yo pensaba desde el principio que íbamos a ascender. Si estamos aquí es porque hemos creído todos, no solo yo sino todos los jugadores.

P: Aun así algunos futbolistas dudan en venir. Ahora que llega el mercado de invierno... ¿Qué le diría al que se lo piensa para convencerle de que es una buena decisión?

R: Que venga. Que no tenga miedo de encontrar a un club que no está preparado para recibir a un jugador, venga de donde venga. Que venga con una mentalidad buena y abierta, seguramente sería feliz aquí.

P: ¿Dónde está el techo del Leganés? ¿Se puede llegar a Europa esta temporada?

R: Creo que sí. Yo siempre he dicho que soñar nunca es malo, no te va a aportar nada malo. Tienes que soñar en grande y creo que si estamos con veinticuatro puntos y en buena situación algo de bueno tenemos.

P: ¿Qué falta para dar ese salto que les consolide entre los primeros?

R: Detalles de madurez en el campo. Pensar en algunos momentos que un punto es mejor que nada como nos pasó ante el Betis, que podíamos haber aguantado el empate. Son detalles de juego y de mentalidad, pocas cosas que tenemos que mejorar pero cosas importantes.

P: La competencia por hacerse con un puesto es grande pero... ¿Hay opciones de ir convocado con la selección brasileña jugando en un equipo con menos atención mediática que otros como el Leganés?

R: No, no hay esta opción. Para mi es imposible.

P: ¿Por qué?

R: Son varios factores. Casi no miran a jugadores que juegan en equipos como el Leganés y también porque el seleccionador tiene la plantilla casi hecha ya, con jugadores en los que confía. Tampoco es una reclamación, es solo la realidad.

P: ¿El sueño de poder jugar algún día con la selección le haría pensar ir a algún sitio con mayor visibilidad?

R: No creo que si voy a otro sitio sea para jugar en la selección. Si lo hago será porque quiero mejorar, no porque quiera hacer el camino para ir a la selección. Nunca he pensado así, siempre he pensado en mejorar mi carrera. Si viene una convocatoria eso sería una conclusión del trabajo en el club en el que esté.

P: ¿Ve a Brasil saliendo campeona en el Mundial de Rusia?

R: Sí, porque estamos en un momento muy bueno. Tenemos un equipo muy fuerte. Aparte de la técnica de los jugadores se nota que es como una familia, tienen un ambiente muy bueno. Me hacen recordar al Mundial del 2002, donde veías que la plantilla se llevaba muy bien. Eso cuenta mucho en el fútbol.

