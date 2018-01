Simone Verdi renuncia al Nápoles y se queda en el Bolonia "con una sonrisa"

El futbolista italiano Simone Verdi afirmó hoy que finalmente ha renunciado a una "oferta importante" del Nápoles, actual líder de la Serie A (Primera División) y anunció que ha decidido permanecer en el Bolonia "con una sonrisa".

El exjugador del Eibar español así lo confirmó en una entrevista al canal SkyTg24 en la que manifestó su decisión de permanecer en su actual club, el Bolonia, "con serenidad" y a pesar de la propuesta del conjunto partenopeo en el mercado de invierno.

En este sentido explicó que su decisión "no fue un no a Nápoles".

"Me sentí tentado por una oferta importante, lo pensé, pero no quería dejar este club en enero: me quedo en Bolonia con una sonrisa", dijo.

El jugador declaró que eligió Bolonia pues desde el principio supo que "quería terminar la temporada aquí".

En cualquier caso, no cerró puertas de cara a ser traspasado en el próximo mercado, aunque apuntó que ya "se verá lo que sucederá en junio" pues ahora solo piensa en la actual campaña, en la que el Bolonia la décimo segunda plaza de la Serie A (Primera División).

Comentarios