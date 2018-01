Viviane Morales lanzará candidatura presidencial por twitter

Como lo había anticipado Caracol Radio, la senadora Viviane Morales será candidata presidencial, o por lo menos así lo manifestará este lunes, a través de su cuenta en twitter a las 10:30 de la mañana.

Según se ha conocido, la legisladora tiene un as bajo la manga y acudirá a él para no incurrir en doble militancia y con base en ese argumento jurídico, que no ha dado a conocer, lanzará su aspiración política.

De la mano con su lanzamiento de candidatura, Morales renunciará a su curúl en el Senado y al Partido Liberal en donde militó en los últimos años. Sin embargo para algunos aunque presente su renuncia, incurriría en doble militancia si se presenta a la contienda con el aval de otro movimiento o partido político.

Sin duda, el anuncio que se hará este lunes, agitará más el panorama electoral ya que desde que quedó por fuera de la consulta liberal, el uribismo y Germán Vargas Lleras le han coqueteado políticamente para obtener su respaldo.

