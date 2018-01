No hay cese al fuego pero hay derechos civiles y humanitarios que se deben respetar: ONU

El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, le advirtió a la guerrilla del ELN y al Gobierno Nacional que en marco del conflicto existe el Derecho Internacional Humanitario que no puede ser desconocido, aunque no esté vigente el cese bilateral al fuego.

El funcionario de la ONU le recordó a las partes del conflicto que si bien no hay cese al fuego, “todavía hay obligaciones de derechos humanos y derechos internacional humanitario”.

“Las partes tienen que respetar la población civil, no pueden atacarla, no pueden hacer daño, este es el mensaje que tengo para las partes de no hacer violaciones a los derechos de los civiles”, manifestó Howland.

De esta manera señaló que pese a que la tregua no está vigente, en el conflicto existen unos límites que si se exceden afectan en su mayoría a la población civil.

Insistió en el llamado desde las Naciones Unidas para que las partes regresen a la mesa de negociaciones y logren cuando antes un nuevo cese bilateral al fuego.

Comentarios