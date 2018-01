Gobierno libanés asegura que última película de Spielberg distorsiona Beirut

El ministro libanés de Cultura, Gattas Jury, criticó hoy la película de "The Post", el último largometraje del director estadounidense Steven Spielberg, cuyo estreno está previsto para este viernes en el Líbano y aseguró que ofrece una imagen distorsionada de Beirut.

"Es una práctica común que cuando un escritor o director presenta un trabajo se documente sobre el lugar, la fecha y la ubicación. Sin embargo, el director Spielberg nos sorprendió al descartar esos hechos y da una imagen injusta y distorsionada de la gran ciudad de Beirut", dijo el ministro.

Según medios locales, la Comisión encargada de censurar las películas, libros y obras de teatro del Líbano, ha recomendado que se prohíba la proyección del filme, pero la decisión final de su difusión depende del ministro del Interior, que aún no se ha pronunciado.

Gattas Juri insistió en que Beirut ha sido considerada como la Suiza del "Mashrek" (Oriente, en árabe), cuna del alfabeto y capital de la cultura.

"La bella imagen de Beirut está grabada en la historia y todos los intentos para desacreditarla serán inútiles. Es obvio que la película fue producida con la intención de perjudicar a Beirut y a su gente", agregó.

Según él, para los libaneses es "importante que se comente que Beirut sigue siendo la perla de Oriente con su avanzada plataforma cultural. Deploramos y condenamos esa película, que no tiene credibilidad y que fue realizada sin ninguna metodología científica ni histórica".

"The Post", protagonizada por Tom Hanks, Meryl Streep y Sarah Paulson, gira en torno al papel de periodistas de The Washington Post y The New York Times que destaparon en 1971 una serie de documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.

En junio pasado, el Líbano prohibió la película "Wonder Woman" debido a que en ella trabajaba la actriz israelí Gal Gadot.

