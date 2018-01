Milagro Sala responsabiliza a Macri de que lleve dos años detenida

La diputada argentina del Parlamento del Mercosur Milagro Sala aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri y su Gobierno son los responsables de que lleve detenida desde enero de 2016 en la norteña provincia de Jujuy y les acusó de inmiscuirse en la Justicia.

"Macri es el que tenía que ponerlo en su lugar a (el gobernador jujeño) Gerardo Morales y nunca lo ha hecho. Al contrario: salió a decir que Jujuy es una provincia independiente" y "¿cómo va a serlo?, si tiene que mandar millonadas y millonadas de plata para que hagan los grandes negociados", denunció en una entrevista con radio Patriada.

El pasado 15 de diciembre, la activista fue trasladada a su vivienda del municipio de El Carmen para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial que la mantiene en prisión preventiva por supuesta corrupción.

El juez Pablo Pullen Llermanos resolvió habilitar el traslado después de que el pasado 6 de diciembre la Corte Suprema de Justicia ordenase que Sala estuviese en prisión preventiva pero en condiciones "menos restrictivas".

La orden se produjo atendiendo a una medida cautelar impuesta en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Sala pudiera volver a su domicilio en Villa Parque La Ciénaga, de donde fue trasladada, supuestamente, por no cuidar su salud.

La diputada kirchnerista del Parlasur insistió hoy en que es una "presa política" y apuntó que utilizaron Jujuy -donde fueron detenidos otros integrantes de la organización barrial Tupac Amaru que lidera- como un "laboratorio" en ese sentido, para extender a todo el país el encarcelamiento de opositores.

"Les salió bien: sigo presa, la domiciliaria que tenían que haberme dado no me la dieron, no respetaron a los organismos internacionales... se cagaron en todo", criticó.

A su juicio, no se puede hablar de democracia si no dejas que la oposición opine de lo que hacen "los que están gobernando", quienes, señaló, "están convencidos de que, si los tienen en la calle, no van a poder gobernar tranquilos y hacer sus grandes negociados".

"La gente los ha votado para que gobiernen para el pueblo, no los han votado para que gobiernen para un grupo económico muy chico (pequeño), para los empresarios", agregó.

Asimismo, aseguró que no cree en la Justicia en Jujuy y la calificó de "fantochada" al apuntar que se inventaron muchas acusaciones en su contra, como la supuesta existencia de un "bolsón de dinero" o su vínculo con un contable detenido por lavado dinero, que se investiga actualmente.

Para ella, se trata de una "payasada" para "tapar los vicios del poder" y acusó a los miembros del Gobierno nacional de haber armado una Justicia "para ellos" y de "perseguir" a los jueces que no están de acuerdo con sus decisiones.

Sala también dijo que nunca va a dejar de militar y anunció que va a presentar su candidatura "al cargo que sea necesario" con el fin de trabajar por la libertad de todos los presos políticos del país.

La activista está acusada de diversos delitos de corrupción relacionados con los fondos públicos que la Tupac Amaru recibía del Estado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Su caso ha tenido una gran repercusión internacional y ha provocado que organismos como la CIDH y la ONU se pronunciaran sobre su situación.

