Profesor de polémico curso ve una "ficción" creer en un EEUU "post racial"

Miami, 15 ene (EFE).- Ted Thornhill, el profesor que ha llevado el nombre de la Florida Gulf Coast University (FGCU) a los titulares de los medios estadounidenses con un curso sobre "Racismo blanco", afirma que es una "ficción" creer que Estados Unidos es una sociedad "post racial" y como prueba menciona al presidente Donald Trump.

"Alguna gente trata de pretender que vivimos en una sociedad donde la raza no importa, eso es una fantasía, una ficción, no es consistente con la realidad. Creen que vivimos en una sociedad post racial", señala Thornhill en una entrevista con Efe.

Este profesor asistente del Departamento de Ciencias Sociales de la FCGU, una universidad pública ubicada en Fort Myers, en el suroeste de Florida, ha recibido toda clase de insultos y amenazas, extensivas a su familia, a raíz de este curso que comenzó a impartir el pasado 9 de enero y que concluirá el 26 de abril.

El 90 % de los 50 alumnos inscritos en el curso son negros, como lo es Thornhill, o latinos.

En una universidad cuyo alumnado es mayoritariamente blanco, este medio centenar de alumnos discutirá las ideologías y prácticas que durante cientos de años han cimentado la dominación de la raza blanca, de acuerdo a la presentación de la materia.

Thornhill dice a Efe que su propósito es despertar una conciencia y "empatía racial".

"El curso ancla en el histórico y sociológico hecho de que esta es una sociedad supremacista blanca" y lo seguirá siendo en el futuro previsible, señala.

El profesor buscó que el nombre del curso fuese directo y "muy apropiado" a la actual coyuntura política que vive el país, que es propulsada por el "personaje bastante racista que actualmente ocupa la Casa Blanca", según dijo.

Las clases iniciaron precisamente la misma semana en que el diario The Washington Post reveló que durante una reunión con legisladores el presidente Donald Trump llamó "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y países africanos.

El senador demócrata Dick Durbin aseveró luego que el presidente usó esas palabras, pero Trump negó haber hablado así y además defendió que él no es racista.

Este domingo volvió a señalar que es "la persona menos racista" en unas declaraciones desde West Palm Beach (Florida).

"Trump es una extensión del racismo", aseveró Thornhill, quien resaltó que los comentarios discriminatorios que el presidente suele hacer, como cuando señaló durante la campaña electoral que los mexicanos son "violadores", responden en su caso a "un patrón antiguo, incluso antes de que se convirtiera en una figura política".

Thornhill ha ideado su curso en especial para que los estudiantes negros y latinos se sientan "validados" y entiendan la historia y realidad contemporánea, aquella en la que ser de raza blanca trae más oportunidades.

En las dos primeras sesiones no se ha registrado ningún incidente y, por el contrario, tras acaparar titulares en medios nacionales los mensajes positivos y de apoyo han sido la mayoría en días recientes, al contrario que lo que recibió desde que en noviembre se anunció el curso, según dijo.

El presidente de la FGCU, Michael Martin, dijo en un mensaje enviado el pasado jueves a la comunidad universitaria que le impactó "el tono vitriólico, amenazante, racista e ignorante" de muchos de esos mensajes y que al mismo tiempo le confirmaron "la necesidad del curso por el que protestan".

Martin recordó que, tal como ocurre en otros campus universitarios del país en los que también se llevan a cabo "importantes discusiones sobre el racismo", en FGCU invitan a sus alumnos a "confrontar, evaluar y debatir respetuosamente importantes temas contemporáneos controvertidos".

"Creo que siempre son importantes cursos como éste", reitera Thornhill, quien resalta que el programa abarca diferentes tipos de racismo, incluidos el institucional o laboral, aunque con un foco principal en el "racismo blanco" y con el ánimo de desarrollar "sensibilidad" hacia la realidad contemporánea.

La bibliografía del curso incluye "Race & Racisms (edición resumida)", de Tanya María Golash-Boza; "Getting Real about Race", de Stephanie McClure y Cherise A. Harris; "Racism Without Racists", de Eduardo Bonilla-Silva, y "Racist America", de Joe Feagin.

Además de estudiar esos textos los alumnos del curso debatirán sobre la actualidad y en esas discusiones sin duda aparecerá el nombre del presidente Trump, alguien que, a juicio de Thornhill, está "inhabilitado para ser confiable".

"Solo cree en él mismo, miente todo los días" y, a pesar de ello, muchos de sus votantes lo ven como "un mesías", subraya.

"Eso es peligroso", advirtió.

