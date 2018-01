Muere Dolores O'Riordan, cantante del grupo irlandés The Cranberries

Javier Aja

Dublín, 15 ene (EFE).- La carismática cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido hoy a los 46 años edad de manera repentina en Londres, donde participaba en una sesión de grabación.

La vuelta de la artista al estudio de música parecía confirmar que se había recuperado de los problemas de salud que obligaron al grupo a cancelar el pasado año su gira mundial.

Su representante informó hoy de que la "familia está devastada tras conocer la noticia" y ha pedido que "se respete su privacidad en este momento difícil", al tiempo que señaló que, de momento, "no hay más detalles" sobre la causa de su fallecimiento.

"La cantante irlandesa e internacional Dolores O'Riordan ha muerto súbitamente hoy en Londres. Tenía 46 años de edad", agregó en el breve comunicado enviado a los medios.

Un portavoz de la Policía metropolitana ha confirmado que se recibió hoy una llamada para acudir a un hotel de Park Lane, en el área londinense de Westminster, hacia las 09.00 hora GMT de hoy lunes.

Las autoridades certificaron la defunción de O'Riordan y su muerte, de momento, se debe a causas desconocidas, señaló la fuente.

La líder de The Cranberries había cancelado la mayoría de las citas programadas dentro de la gira mundial iniciada el pasado mes de mayo, después de que los médicos le recomendaran parar durante un tiempo para recuperarse de dolores de espalda.

No obstante, O'Riordan parecía haber recuperado la fortaleza para volver a los escenarios, tal y como ella misma explicó el pasado diciembre en el perfil de Facebook de la banda, cuando celebró que había dado en Nueva York su primer concierto "en meses" y que se sentía "genial".

La cantante quería mantenerse activa para que la "música, el baile y las actuaciones" contribuyesen a mejorar también su salud mental, después de ser multada con 6.000 euros por escupir y dar un cabezazo a un policía tras ser detenida por alterar el orden en un avión en 2014.

Durante aquel juicio, el juez irlandés Patrick Durcan optó por imponer una sanción económica en lugar de una "condena penal", que hubiese conllevado un castigo más severo, y reconoció que la artista padece un trastorno bipolar.

Asimismo, su abogado presentó varios informes médicos que aseguraban que por aquella época sufría episodios de "hipomanía", "privación del sueño" y "paranoia", a raíz de la separación pocos meses antes del citado suceso de su marido, el exrepresentante del grupo británico Duran Duran Don Burton.

La banda Duran Duran ha sido una de las primeras en manifestar su pesar por la muerte de O'Riordan a través de su cuenta de Twitter: "Estamos rotos tras conocer la noticia (...) Nuestros pensamientos están con la su familia en este terrible momento"

El grupo irlandés Kodeline se declaró "en shock" y recordó que The Cranberries les dieron su "primera oportunidad" al ofrecerles el puesto de teloneros en una gira por Francia "hace varios años".

También el presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, encabezó hoy la lista de tributos rendidos por numerosas personalidades de este país.

"Estoy entristecido por la muerte de Dolores O'Riordan, músico, cantante y cantautora. Dolores O'Riordan y The Cranberries han tenido una influencia enorme en la música rock y pop tanto en Irlanda como a nivel internacional", subrayó Higgins.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como "Zombie", "Dreams" o "Linger", y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum "Roses".

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico "Something Else", en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O'Riordan.

Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, "Are You Listening?" (2007) y "No Baggage" (2009).

