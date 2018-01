Violinista serbio Radulovic ofrecerá un concierto benéfico en Santo Domingo

El violinista serbio Nemanja Radulovic ofrecerá un concierto benéfico el próximo 23 de enero en la Iglesia Las Mercedes de la Zona Colonial de Santo Domingo con motivo del primer aniversario de la Fundación Fiesta Clásica.

Una orquesta sinfónica juvenil compuesta por más de 140 niños acompañará al músico durante el recital, según informaron hoy los organizadores en un comunicado.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos de cara a sustentar Fiesta Clásica, institución sin fines de lucro que enseña a niños de escasos recursos a tocar y cantar música clásica desde los 5 años de edad, a quienes dona los instrumentos musicales para su aprendizaje.

Su estructura pedagógica musical está basada en el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreu en 1975.

Los alumnos de la Fundación Fiesta Clásica, empezaron a estudiar música en enero 2017 y a tocar instrumentos en julio pasado. Es decir, en tan sólo seis meses con capaces de ofrecer un programa atractivo y emocionante, durante un concierto con uno de los violinistas europeos más importantes, resultado de meses de esfuerzos y dedicación.

Nacido en Serbia, el violinista Nemanja Radulovic estudió en la Universidad de Artes y Música en Belgrade, en la Stauffer Academy de Cremona con Salvatore Accardo y en el Conservatorio de París con Patrice Fontanarosa. También trabajó con Sir Yehudi Menuhin en Francia.

Premiado como "Best Instrumental Soloist of the Year" durante las Victoires de la Musique 2014 en París, Nemanja Radulovic combina virtuosismo de profunda emoción y de atrevida innovación, tanto en los estudios de grabación como en público.

Tocará por primera vez en República Dominicana con el Grupo Trill's que cuenta con 2 violines, una viola, un chelo y un contrabajo, proponiendo un repertorio de mucha variedad.

