Chris Brown podría regresar a prisión

Cuando por fin parecía que los problemas con la justicia de Chris Brown empezaban a quedar ya en el pasado, después de la orden de alejamiento que obtuvo contra él su expareja Karrueche Tran tras acusarle de malos tratos el año pasado, un nuevo frente legal amenaza su tranquilidad. En esta ocasión se trata de un cargo por un delito menor el que podría hacerle regresar a prisión -donde ya pasó una breve temporada en 2009 por propinarle una brutal paliza a su entonces novia Rihanna- y todo por no contar con los permisos requeridos por el estado de California para ser dueño de un animal perteneciente a una especie protegida.



La mascota en cuestión que ha puesto a la estrella en aprietos es un pequeño mono llamado Fiji, que ya se encuentra bajo tutela de las autoridades pertinentes después de que la casa de Los Ángeles del cantante fuera registrada el pasado 2 de enero.



Los problemas de Chris comenzaron cuando en diciembre se le ocurrió la 'brillante' idea de presumir del primate a través de las redes sociales, publicando un vídeo en el que Fiji aparecía jugando con su hija de 3 años Royalty. En aquel momento, mostrando su faceta más paternal, el artista grababa embelesado a su pequeña sosteniendo en brazos al animal mientras le preguntaba "¿es tu bebé?" y le comentaba al monito: "Muy pronto ella será más grande que tú. Pero por ahora tenéis la cabeza del mismo tamaño".



En cuestión de horas, la oficina de protección de la vida salvaje de California recibió un sinfín de mensajes preocupándose por Fiji y su bienestar, lo que les llevó a obtener una orden de registro que ejecutaron poco después. Chris no se encontraba en su vivienda en el momento en que acudieron los agentes de la ley, pero su equipo entregó al mono sin oponer resistencia y se prestó a colaborar en todo lo necesario.



Ahora el cantante se enfrenta a la posibilidad de pasar seis meses entre rejas por "posesión de una especie protegida sin permiso", según apunta el portal TMZ, aunque su representante legal ya ha expresado su convicción de que todo quedará en un mal trago para su cliente alegando que el fiscal de la ciudad -a quien en breve se entregará el informe del caso- tiene asuntos más serios y apremiantes que atender.

