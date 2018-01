El Grupo Barceló descarta lanzar una nueva oferta de compra sobre cadena NH

El directivo del Grupo turístico Barceló Raúl González descartó hoy lanzar una nueva oferta de compra sobre la cadena hotelera española NH ni a corto ni a largo plazo y apostó por buscar "otras vías de crecimiento".

"Dentro de 400 años... nunca se sabe. Pero en principio no", dijo el ejecutivo de Barceló.

En noviembre pasado NH Hoteles confirmó haber recibido de su competidora Barceló una muestra de interés "no solicitada, preliminar y no vinculante" para la fusión de sus respectivos negocios que pasarían a estar controlados mayoritariamente por la segunda.

En concreto, el plan suponía que Barceló controlaría el 60 % de la compañía resultante, así como la mayoría de su órgano de administración.

La semana pasada el consejo de administración de NH desestimó por unanimidad la propuesta del Grupo Barceló al considerar que los términos de la oferta "son inadecuados" y no reflejan "en modo alguno" el valor real de la compañía.

"Creemos que es una pena, que era una operación muy bonita para nosotros, para ellos y para el país, pero si no puede ser, habrá que buscar otras alternativas de crecimiento", añadió González, que participó hoy en un foro sobre turismo.

En la actualidad, Barceló cuenta con 232 hoteles que suman más de 50.000 habitaciones en 21 países, mientras que NH Hoteles dispone de 389 establecimientos que rozan las 60.000 habitaciones en 31 países.

"De momento la situación es de rechazo y no hay operación. Ahí estamos en este momento", prosiguió González, quien recalcó que en esto "no va a haber ninguna novedad", ya que "el mensaje es muy claro: Hemos hecho una propuesta que entendíamos que tenía sentido y nos han dicho que no".

Al ser preguntado si intentarán adquirir otro grupo, ha dicho que el objetivo del Grupo Barceló es "seguir creciendo" como compañía como han venido haciendo estos años.

"Nosotros este año en principio, con el crecimiento que tenemos, nos pondremos en segundo lugar, les pasaremos a NH en número de habitaciones en España gestionadas", ha apuntado González, que ha recalcado que el objetivo de su compañía es seguir "intentando crecer".

