Piñera:Banco Mundial tiene obligación de aclarar alteración de datos de Chile

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, afirmó hoy que el Banco Mundial (BM) "tiene la obligación" de aclarar la presunta alteración de los datos de su país en el ránking de competitividad empresarial.

El Banco Mundial debe explicar "cómo se hicieron esos cambios metodológicos, con qué contenido y con qué objetivo, porque las explicaciones, hasta ahora, han sido muy confusas", dijo Piñera tras participar en el "Congreso Futuro 2018", que se celebra en Santiago.

En un artículo publicado el sábado en el Wall Street Journal, el economista jefe del BM, Paul Romer, pidió disculpas a Chile por la manipulación de los datos del país en el ránking, con caídas en el gobierno de Bachelet y alzas sustantivas durante la anterior administración de Piñera.

Romer anunció una revisión y corrección de los ránking del informe de los últimos cuatro años, cuyos "repetidos cambios de metodología" perjudicaron de manera "injusta y engañosa" a Chile.

Afirmó que los cambios "tienen la apariencia de haber estado motivados políticamente", pues "basados en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones empresariales de Chile no empeoraron durante la administración Bachelet".

En Santiago, Sebastián Piñera afirmó hoy que "de haber habido una manipulación, una alteración o un intento de perjudicar políticamente a Chile, es algo absolutamente inaceptable, condenable, que todos los chilenos tenemos que repudiar y el Banco Mundial tiene que sancionar".

Matizó, no obstante, que "hoy hemos conocido nuevas declaraciones del economista jefe (Paul Romer) y, por tanto, lo primero es conocer la verdad antes de precipitarnos con acusaciones o conclusiones que a veces pueden ser muy prematuras".

Romer, en su página web, recalculó el indicador revelando que Chile debería posicionarse 4 lugares más arriba. Empleando la metodología anterior a los cambios, Chile mostró una mejora y en vez de caer al puesto 55 del ránking estaría en el lugar 51.

"Pensé que sería útil ilustrar cuáles serían las clasificaciones bajo una medida invariable del clima de negocios", señaló Romer.

En tanto, el ministro chileno de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, afirmó hoy que la reacción del gobierno en este asunto, de pedir una investigación a fondo, "tiene que ver con la defensa de nuestros intereses nacionales",

"La Presidenta me ha dado las instrucciones de que debemos defender los intereses de Chile, porque no podemos aceptar que se nos manosee con innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y que eventualmente son porosas, hay influencias indebidas", precisó en declaraciones a Tele 13 Radio.

Agregó que lo Chile pedirá en la reunión del directorio del BM, este martes. es "una revisión de los procedimientos y una investigación a fondo respecto de si los particulares componentes del índice pudieron ser objeto de influencias indebidas".

Recordó que quien dijo lo anterior es el economista jefe del Banco Mundial, "entonces esto es un tema serio. Nosotros no armamos esta polémica, y naturalmente tenemos que defender a nuestro país", sentenció.

Eyzaguirre dijo que sería "una sobrerreacción" una posible salida del organismo financiero, pues "esto no es institucionalmente culpa del Banco Mundial".

"Nosotros hemos tenido una relación estupenda con el Banco Mundial, pero en este caso lo cortés no quita lo valiente", apostilló

Como responsable de las alteraciones ha sido señalado el economista boliviano Augusto López-Claros, que en una entrevista publicada este domingo por el diario El Mercurio negó cualquier sesgo político en su trabajo y aseguró que no conoce a Sebastián Piñera.

López-Claro, que vivió y trabajó en Chile hace algunos años, ha sido vinculado con economistas locales cercanos al presidente electo.

En la entrevista, aseguró que las modificaciones a los indicadores del ránking en los últimos cuatro años "fueron consultadas dentro y fuera del Banco Mundial", sostuvo.

"Todo el proceso se llevó a cabo en un contexto de transparencia y apertura", afirmó y explicó que los cambios en la clasificación de los países ocurren porque unos aplican reformas más rápidamente que otros.

"Entre 2014 a 2017 Chile introdujo dos reformas, mientras que México introdujo ocho y Colombia seis", indicó.

Agregó que en el último informe Chile perdió varios lugares debido a la introducción de una dimensión de género: "La legislación chilena tiene una serie de características que incorporan restricciones contra las mujeres", aseguró.

