Cristiano Ronaldo quiere volver a Manchester según prensa española

Cristiano Ronaldo está dispuesto a dejar el Real Madrid, aseguran medios españoles. Las razones del descontento que atraviesa el jugador estarían ligadas a inconformidades con el incumplimiento de promesas que Fiorentino Pérez, presidente del club, le realizó sobre una posible renovación en su contrato.

Según información del Diario As, el ex-Manchester United recibió por parte de Florentino un ofrecimiento para mejorar su contrato gracias a la destacada actuación de su equipo en la pasada final de Champions League contra Juventus, partido en el que él anotó dos tantos. La molestia de Ronaldo pasaría porque después de casi ocho meses, el dirigente no ha cumplido su promesa.

Además de los inconvenientes en su contrato, el portugués no estaría conforme con el nivel deportivo del Madrid, razón por la cual vería con buenos ojos la posibilidad de regresar a Old Trafford para jugar con el club en el que ganó su primer balón de oro: Manchester United.

Constantemente, Cristiano ha mostrado el interés por terminar su carrera en el club 'merengue'. "Si es posible, me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club", declaró el jugador después de conquistar el Mundial de Clubes en el diciembre pasado.

Ronaldo es el máximo goleador en la historia del Real Madrid y es, junto a Lionel Messi, uno de los dos futbolistas que más veces ha ganado el Balón de Oro; además, para muchos es uno de los dos mejores jugadores en la historia del club madridista junto al argentino Alfredo Di Stéfano.

De abandonar el Santiago Bernabéu y emigar a otro club, Cristiano Ronaldo sería una baja sensible para el futuro del equipo, sumado a que la imagen de Fiorentino Pérez se vería sumamente afectada en el entorno madridista.

