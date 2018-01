FLIP asegura que se quiere silenciar a la prensa con demandas multimillonarias

Una nueva modalidad para silenciar a la prensa se está presentando según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.

Se trataría de las acciones legales que ahora no pretenden privar de la libertad a los periodistas, sino del cobro de grandes sumas de dinero.

Un ejemplo de esa modalidad sería el caso que ahora enfrenta Semana para no revelar sus fuentes.

La ex viceministra de agua y saneamiento básico Leyla Rojas ha pedido que la indemnicen por los daños que le causaron dos artículos que publicó la revista, y que asegura faltan a la verdad.

El abogado de la Flip Sebastián Salamanca explicó de qué se trata.

“Aquí no se está intentando encarcelar a un periodista, o encarcelar a un editor como en muchas otras ocasiones en Colombia se ha intentado, sino lo que se está intentando silenciar el derecho de Publicaciones Semana a informar sobre un asunto público a través de estrangular económicamente a un medio de comunicación por medio de una demanda multimillonaria y atemorizar a los periodistas que hicieron esa investigación”, dijo.

La demanda interpuesta por el ex funcionaria planteaba 850 millones de pesos como indemnización, pero puede cambiar porque un perito la tiene que establecer. Juan David Gómez el abogado de la ex viceministra dijo que la suma solicitada no es exorbitante.

“Las sumas dinerarias que están discutidas en el proceso, son sumas bajas frente al perjuicio económico que le causaron a la señora Leyla Rojas”, dijo.

El pleito continuará pues Semana impugnaría el fallo.

