El partido gobernante en Liberia expulsa a la presidenta Johnson-Sirleaf

El partido gobernante en Liberia, el Partido de la Unidad (UP), expulsó a la presidenta del Gobierno, la Nobel de la Paz Ellen Johnson-Sirleaf, debido a "violaciones del código interno de la formación y actos perjudiciales para la reputación" de la organización, informan hoy medios locales.

El partido con el que la política, de 79 años, se ha mantenido en el poder desde las elecciones de 2005, oficializó su expulsión anoche, tan solo nueve días antes de que el ganador de las últimas presidenciales, el exfutbolista George Weah, del partido rival Congreso por el Cambio Democrático (CDC), la releve en el cargo.

Durante la campaña electoral, Johnson-Sirleaf no apoyó activamente al candidato de la formación, el que ha sido su vicepresidente durante los últimos once años, Joseph Boakai, lo que alimentó los rumores de una división en el seno del partido y mermó las posibilidades de victoria del UP, que era considerado favorito antes de la votación.

Junto a la presidenta saliente han sido expulsados de la formación el senador Commany Wesseh, la antigua componente del Comité Ejecutivo Medina Wessey, y el subsecretario Patrick Worzie.

En el caso de los dos primeros, los medios apuntan a que se debe a que hicieron campaña en contra de Boakai, mientras que en el de Worzie, el comunicado del UP afirma que cargó al partido material de oficina por valor de 11.000 dólares (unos 9.000 euros).

"El comportamiento de las personas expulsadas fue constituyente de sabotaje y puso en peligro la existencia del partido", especifica el comunicado, citado por el portal FrontPage Africa.

El UP ganó las elecciones liberianas en 2005 y 2011, pero perdió las de 2017 ante el CDC de Weah, quien había sido el principal rival de Johnson-Sirleaf en sus primeros comicios y que será investido presidente el próximo día 22 después de conseguir el 61,5 % de los votos en la segunda vuelta, ante el 38,5 % de Boakai.

Johnson-Sirleaf, que recibió el Nobel de la Paz en 2011, fue la primera mujer en acceder a la jefatura de Estado de una nación africana al tomar posesión de la presidencia en 2006.

