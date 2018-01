Valverde, contento por ganar rival que "tiene tomada la medida" a su equipo

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, entró relajado y sonriente a la sala de prensa de Anoeta tras el triunfo de su equipo, que se fraguó tras el descanso ante un rival, la Real Sociedad, que "tiene tomada la medida" a su equipo en los últimos años.

"El partido tiene muchas lecturas porque ha habido momentos en el primer tiempo en el que ellos estuvieron mejor, además en su primera llegada nos marcaron gol y hemos acusado el golpe", reconoció el técnico del Barcelona, que entiende que el gol de Paulinho previo al descanso fue importante para consumar luego la remontada.

Explicó por qué no dio minutos en este encuentro a Andrés Iniesta, sobre todo por precaución "en un campo que estaba pesado", por lo que pensó que André Gomes "ayudaría a frenar una banda en la que estaban Prieto, Canales y Odriozola, una línea muy potente".

El entrenador blaugrana felicitó a su plantilla por el trabajo y la clasificación pero advierte de que no se pueden proyectar la puntuación conseguida hasta ahora y dar por hecho que se va alcanzar el doble de puntos a final de temporada.

Valverde avisa de que se "pueden perder puntos en cualquier campo", aunque también reconoció que ganar en Anoeta permite a su equipo "quitarse el sambenito de no ganar aquí desde hace tiempo" y envíar un mensaje a sus rivales sobre su fortaleza.

El preparador culé considera que el éxito de esta primera vuelta ha sido "estar juntos" para superar todas las adversidades que tuvo el equipo a principios de temporada, eso sí en su opinión el título no está ganado y habrá que sufrir en los próximos meses.

"Si yo estuviera en la piel de los contrarios no daría la liga por perdida. El Madrid sí ve a otros equipos más cerca nuestro en la clasificación y aunque la distancia es importante yo no tiraría la toalla y no creo que ninguno de los equipos que ahora están atrás lo haga a estas alturas de temporada", concluyó Valverde.

Comentarios