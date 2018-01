Jurgen Klopp: "¡Qué partido!. Dos equipos a toda máquina"

El entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, se mostró eufórico por el triunfo ante el Manchester City, que ubicó dentro de un "partido histórico del que se hablará durante veinte años".

"Este fue un partido histórico del que se hablará en veinte años porque puede que el Manchester City no pierda otro en esta temporada", dijo el preparador germano.

Klopp reconoció el esfuerzo de sus futbolistas en un choque que calificó como "fantástico". "Puedes ver este partido como entrenador o como un seguidor del fútbol Prefiero verlo así. Qué partido!. Dos equipos a toda máquina", insistió.

El técnico alemán no se cansó de elogiar el choque disputado en Anfield, con siete goles y plagado de emociones. ""La gente vio este partido en todo el mundo. La razón es la siguiente: lleva tu corazón, tíralo al campo y juega así. Eso fue lo que mostraron ambos equipos".

El entrenador del Liverpool apuntó que no temió por el resultado a pesar de que en pocos minutos el Manchester City, que perdía por 4-1, alcanzó el tiempo añadido con 4-3.

"No tuve miedo al final, No es que no creyera que pudiéramos conceder un cuarto. Pero conozco a mis chicos, llevo con ellos el tiempo suficiente como para saber que no iban a dejar de ser intensos", aseguró el preparador alemán.

Jurgen Klopp elogió tanto al Liverpool como al Manchester City y el espectáculo que ofrecieron en Anfield. "Si combinas calidad y actitud sale un partido como este. Realmente me encantó", concluyó.

Comentarios