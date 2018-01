Yo no lo llamé por lo que él me atribuye: Iago Aspas le responde a Lerma

El volante español Iago Aspas del Celta de Vigo, se defendió de las acusaciones impartidas por Jefferson Lerma en las que el colombiano señala que lo llamó "negro de mierda", asegurando que en ningún momento dijo tal frase.

“Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye”, señaló el jugador en declaraciones a través de su equipo.

El encuentro entre Levante y Celta de Vigo finalizó con victoria de los visitantes 0-1; en el equipo local Lerma jugó todo el encuentro.

