Iago Aspas me llamó 'negro me mierda': Jefferson Lerma

El futbolista colombiano Jefferson Lerma denunció que fue agredido verbalmente por Iago Aspas en el encuentro en el que el Levante, su equipo, cayó 0-1 ante Celta de Vigo por Liga de España.

"Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me llamó 'negro de mierda' y eso no puede pasar", señaló Lerma después del encuentro al canal Gol, en declaraciones recogidas por Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) a través de Twitter.

Según lo indica el colombiano, posteriormente se quejó ante el árbitro del encuentro, aunque este hizo caso omiso a las declaraciones. Por el momento no se conocen reacciones por parte de Iago Aspas.

Comentarios