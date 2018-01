Inhabilidad de 12 años no está vigente: defensa de Sandra Paola Hurtado

La inhabilidad para la aspirante al Congreso y ex gobernadora, Sandra Paola Hurtado, se da por la firma de seis convenios interadministrativos con las Empresas Públicas del Quindío y la Promotora de Vivienda del Quindío, cuando éstas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los contratos.



La falta para la Procuraduría fue gravísima y por ello tomó la determinación que arruinaría su pretensión de llegar a la Cámara de Representantes, pero, según su abogado Carlos Mario izasa, hasta que el fallo no esté en firme, pues van a apelar, puede seguir siendo candidata.



“El fallo es de primera instancia, va a la segunda instancia que la hace la Sala Disciplinaria y una vez resuelva el recurso, si confirma la decisión partir de ese momento comienza a regir la inhabilidad”, afirmó.



La apelación, dijo, se hará el próximo jueves en la Procuraduría.



Por la firma de estos contratos también fueron inhabilitados por 10 años los ex gobernadores encargados Jhon Jaime Fernández y Julio Ernesto Ospina.

