Exvicepresidente argentino excarcelado pide que no haya más presos políticos

El exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015), excarcelado este viernes después de que la Justicia declarara que no era necesario que siguiera en prisión por las dos causas en las que se le acusa, pidió "trabajar para que no haya un solo preso político en la Argentina".

En un vídeo difundido en las redes, Boudou agradeció a la gente el apoyo y "acompañamiento" que le habían transmitido pero aseguró que por su liberación tras dos meses en prisión "no hay nada que festejar".

"Compañeras y compañeros, muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno está detenido. Yo digo que 'nunca estuve preso' porque no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", señaló el también exministro de Economía (2009-2011).

En el vídeo, Boudou cuestionó "lo que está pasando" por las detenciones a otros miembros del kirchnerismo y aseguró que "esta democracia no resiste lo que está pasando".

El Tribunal de apelaciones de la Cámara Federal ordenó ayer excarcelar a Boudou por el proceso que investiga las facturaciones de gastos en viajes al exterior cuando fue ministro de Economía, tras haberlo hecho este jueves en el caso de enriquecimiento ilícito mediante lavado de dinero, las dos causas que lo mantenían en prisión preventiva.

Comentarios