Gobierno y oposición venezolana intensifican esfuerzos en busca de acuerdos

Carmen Jiménez

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- El Gobierno y la oposición venezolana intensifican este sábado los esfuerzos en la mesa de diálogo en Santo Domingo en busca de acuerdos para superar la crisis que vive ese país.

Tras doce horas de intensas negociaciones el viernes y ante la falta de un acuerdo, ambas partes decidieron extender a hoy las conversaciones "en procura de una salida estable, pacífica y democrática", según anunció a medianoche el canciller dominicano, Miguel Vargas, quien calificó la jornada de "exitosa y productiva".

Tanto el Gobierno dominicano como el de Venezuela se han mostrado optimistas sobre los resultados de esta nueva ronda de diálogo, que se inició el pasado jueves, tras los avances logrados en la última reunión de diciembre pasado, mientras que la oposición acude con desconfianza.

Ninguna de las partes ha informado oficialmente de cuáles son los puntos de discrepancia que dificultan llegar a un acuerdo, pero el punto central del diálogo para la oposición es lograr garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para este año.

Antes del inicio de la reunión del jueves, el diputado opositor Luis Florido señaló en Twitter que "un cambio de gobierno es necesario para frenar la crisis en el país", y que exigen "un acuerdo que permita elecciones libres en Venezuela".

Mientras que el presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que la delegación de su gobierno en el diálogo tiene "instrucciones precisas" para avanzar en los acuerdos del proceso y para "dar garantías plenas" en la realización de las elecciones presidenciales de este año.

A su llegada hoy a la sede de la Cancillería dominicana, donde se celebran desde hace varias horas las reuniones en medio de un gran hermetismo, ni el representante del Gobierno venezolano en el diálogo, Jorge Rodríguez, ni el portavoz de la oposición, Julio Borges, ofrecieron declaraciones a la prensa.

Al término de la reunión del viernes, el ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo definitivo en favor de la paz y la convivencia entre los actores políticos de ese país.

Mientras que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró hoy que "por más esfuerzos que hagan voceros del Gobierno de Estados Unidos para torpedear el diálogo", las negociaciones continuarán.

En la reunión de hoy participan el presidente dominicano, Danilo Medina, y el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; y cuenta también con el acompañamiento de Chile y México, a solicitud de la oposición, y de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Gobierno venezolano.

Ni el canciller mexicano, Luis Videgaray, ni el chileno, Heraldo Muñoz, que ayer participaron en el encuentro junto a los cancilleres de Bolivia y Nicaragua, asisten hoy a las conversaciones y ambos enviaron representantes en su lugar.

En un comunicado, el canciller chileno dijo que quieren "contribuir y seguiremos haciéndolo hasta que veamos resultados, o bien lleguemos a la conclusión de que ya no es posible avanzar. Todavía no llegamos a ese punto así que hay que hacer esfuerzos adicionales y veremos lo que sucede los próximos días".

Los otros puntos principales para la oposición son la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

En tanto, el oficialismo exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

El diálogo se inició formalmente el 1 de diciembre, después de que quedaran en el aire durante varias semanas las conversaciones de septiembre, y al término de las reuniones del 15 de diciembre, ambas partes destacaron los avances, pero reconocieron que necesitaban más tiempo para llegar a un acuerdo.

Hasta ahora no se ha detallado en qué asuntos se ha avanzado en este proceso de diálogo, ya que según explicó el presidente Medina, al término de la reunión del pasado 15 de diciembre hasta que "no se aborde el conjunto total de los temas y se llegue a acuerdos o desacuerdos sobre ellos no podemos anunciar ninguno porque de un tema depende el siguiente".

