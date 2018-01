Liberado beneficiario de DACA que salió de EE.UU. "por error"

Un beneficiario del programa Acción Diferida (DACA) que corría el riesgo de ser deportado tras haber abandonado el país "por error" fue liberado hoy por autoridades migratorias.

Orr Yakobi, inmigrante israelí de 22 años, se encontraba en un centro de detención luego de que el pasado domingo cruzó la frontera con México accidentalmente y no logró regresar con normalidad.

"Fue un milagro que me liberaran hoy", dijo a Efe el inmigrante israelí a unas horas de dejar el centro de detención en Otay Mesa, California.

"Recé mucho cuando estaba adentro. Los otros detenidos que estaban conmigo fueron muy amables; éramos como una familia, todos nos teníamos el uno al otro, compartíamos historias y eso me hacía sentir que todo iba a estar bien", relató.

Yakobi, quien llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía cinco años y cuyo permiso DACA vence en marzo, reconoce que temió verse en el peor escenario.

"Sí, llegué a pensarlo (que podía ser deportado), y me daba mucho miedo porque yo he vivido aquí toda mi vida, he cursado aquí la primaria, secundaria, preparatoria y ahora la universidad, donde estoy a dos clases de graduarme", comentó.

Su abogado debía reunirse con él hoy para analizar el caso, pero de manera sorpresiva recibieron la notificación de que el joven podía salir.

Los inmigrantes adscritos a dicho amparo migratorio pueden salir del país únicamente si tramitan un permiso con anterioridad.

Si bien fue una experiencia muy difícil, menciona que encontró la fuerza para no desanimarse de otros inmigrantes recluidos que se encontraban en la misma situación.

El pasado domingo, Yakobi y un amigo estaban de compras en un centro comercial aledaño a la frontera y, al salir, tomaron la autopista en dirección sur en lugar de ir en dirección norte, por lo que sin quererlo se toparon con la aduana mexicana.

Una vez que intentaron regresar a través de la garita internacional de San Ysidro, explicaron al oficial estadounidense lo sucedido, pero Yakobi, quien era copiloto en el vehículo, fue detenido pues se consideró que había violado las condiciones del programa DACA.

Coincidentemente, en estos días se encuentra abierto un debate nacional con manifestaciones en la calle acerca de la suspensión del programa de Acción Diferida para jóvenes llegados en al infancia acompañados de sus padres, que fue cerrado en septiembre último por el presidente Donald Trump.

La decisión de otorgar a unos 800.000 de los denominados "soñadores" una residencia permanente se encuentra en manos del Congreso.

Yakobi, quien es estudiante de Ciencias de la Computación en la Universidad de California San Diego (UCSD), fue liberado sin condiciones, por lo que ahora podrá regresar a la escuela y continuar su vida, explicó a Efe su abogado, Jacob Sapochnick.

El abogado considera que este fue un esfuerzo coordinado, lo que ayudó para convencer a autoridades de que se trató de un "error honesto".

Comentarios