El embajador de EE.UU. en Panamá dimitió por desacuerdo con Trump, según CNN

El embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, renunció a su cargo por su desacuerdo con las políticas del presidente, Donald Trump, según la CNN, aunque el Departamento de Estado mantiene que se debe a "motivos personales".

"Juré servir fielmente al presidente y su Administración de manera apolítica, incluso cuando no estuviera de acuerdo con ciertas políticas. Mis instructores me dejaron claro que si creía que no podía hacer eso, estaría obligado a renunciar. Ese tiempo ha llegado", escribió el diplomático.

Ese es un extracto de su carta de dimisión que leyó una fuente a la CNN, después de que otros medios publicaran informaciones en el mismo sentido.

Algunos medios, entre ellos la NBC, llegaron a asegurar que Feely había abandonado por los comentarios atribuidos a Trump en los que el gobernante supuestamente calificó este jueves como "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y los países africanos.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Panamá anunció su renuncia el jueves por la mañana, horas antes de que el Washington Post publicara en exclusiva las supuestas afirmaciones de Trump, que el presidente negó hoy.

Una fuente de Exteriores explicó además a Efe que el diplomático comunicó su decisión de "jubilarse por razones personales" a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Gobierno de Panamá el pasado 9 de marzo.

Feely no solo deja su cargo como embajador en Panamá sino que además se jubila del servicio exterior, en el que tiene una larga carrera, como explicó la embajada el mismo jueves.

El subsecretario de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Steven Goldstein, indicó a CNN que Feeley presentó su carta de dimisión a la Casa Blanca a finales de diciembre.

"Cada uno tiene una línea que no quiere cruzar, y nosotros respetamos eso. Lamentamos verle ir", agregó.

A partir del 9 de marzo, la ministra consejera de la embajada de los EE.UU., Roxanne Cabral, asumirá como embajadora en Panamá hasta que se incorpore el reemplazo de Feeley, que debe ser designado por Trump y confirmado por el Senado, que controlan los republicanos.

Feeley, que en febrero de 2016 -bajo el mandato del demócrata Barack Obama- presentó su cartas credenciales como embajador en Panamá, suma 35 años de servicio público como oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y como diplomático del Departamento de Estado.

La última tormenta política de la Casa Blanca de Trump estalló el jueves por la tarde cuando el Post, citando a dos fuentes conocedoras de esas conversaciones, publicó que el presidente se había referido a El Salvador, Haití y los países africanos como "agujeros de mierda" durante una reunión de las negociaciones bipartidistas sobre migración.

Trump negó hoy en varios mensajes de Twitter haber usado esa expresión, aunque sí admitió que el lenguaje que empleó fue "duro".

Sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin, que estaba allí cuando Trump hizo esas afirmaciones, aseguró hoy que el mandatario sí dijo esas palabras, algo que también confirmaron otras fuentes a Los Ángeles Times.

