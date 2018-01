La ex Miss Mundo maltratada que quiere llegar al Congreso

Su marido fue el representante José Rodolfo Pérez, quien según el propio relato de Carolina años atrás, la golpeó y la celaba de forma enfermiza al punto de quitarle su celular e impedirle salir de la casa.

"Llegó mi esposo, el señor José Rodolfo Pérez, en estado de embriaguez a mi apartamento (...) Le dije que se fuera de mi casa pero no se quería ir (...) Me estrujó contra la puerta de la habitación pero no me golpeó porque le dije que si me golpeaba lo denunciaba como ya lo han hecho varias exmujeres (...) En ese momento cogió a mi perro y me amenazó diciendo que lo iba a tirar por la ventana, me arrodillé pidiéndole que lo soltara pero lo soltó cuando me hizo firmar un papel donde dice que le cedo todos mis derechos sobre un inmueble en Cartagena", fue una declaraciones entregadas por Carolina a las autoridades cuando sucedió uno de los episodios, porque no fue el único.

Los medios recogieron al menos tres situaciones en las que el parlamentario la golpeó e incluso se publicaron fotos de ella y de la anterior pareja del congresista con evidentes señales de maltrato.

Cuando su historia se conoció, el polémico congresista casanareño no tuvo otro remedio que renunciar a su curul en medio del escándalo.

Hoy Carolina conserva la belleza que la llevó a ser señorita Santander en el concurso de Miss Mundo Colombia y busca llegar a la Cámara de representantes con el 112 en la lista del Partido de La U en Bogotá.

En el video enviado a la sección “Usted no sabe quien soy yo” de Caracol Radio asegura que como víctima del maltrato buscará legislar para prevenir y castigar con más contundencia este flagelo.

Carolina Flórez es formula en Bogotá del senador Andrés García Zucardi.

Comentarios