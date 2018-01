Corte Constitucional ratificó que Uber es ilegal

La Corte Constitucional tuvo en cuenta la respuesta que le dio el Ministerio de Transporte a la Corte Constitucional en contra de la plataforma Uber, y por la que, como lo informó Caracol Radio desde el pasado 3 de enero, dos hombres que pedían que se reglamentara quedaron sin herramientas legales en su petición.

Estas personas aseguraban que por sus condiciones de salud, la plataforma era el único trabajo que podían tener, y como no estaba reglamentado, entonces se violaba su derecho al trabajo.

El Ministerio dijo "que quienes instauran la acción de tutela sean personas que merecen una especial protección constitucional, no quiere decir que esté permitido pasar por alto las normas que regulan el transporte”.

Y es que, según esta cartera, ya existe reglamentación para el transporte individual de lujo, incluso para las plataformas que apoyan la labor de las empresas legales.

Sin más, concluyó la Corte, que los demandantes no argumentaron por qué creen que la reglamentación actual no aplica en este caso, “máxime si se tiene en cuenta que el Ministerio demandado afirma lo contrario y expone las razones por las cuales el servicio que prestan no cumple con los requisitos para ser autorizado por la mencionada autoridad”.

