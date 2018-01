“Los documentos de Semana tienen que tener remitentes para que sean válidos”

“La Revista Semana ha pretendido que esos documentos no se publiquen o que al menos se haga abstracción de los remitentes. Eso es imposible por una razón, y es que un documento para que sea jurídicamente válido tiene que ser auténtico y la autenticidad está en la certeza de su autoría”.



Esto es lo que dice el abogado de la ex viceministra de agua y saneamiento básico Leyla Rojas, Juan David Gomez, al explicar por qué Semana, según él, no podría quitar los nombres de sus fuentes de los documentos que sustentarían dos publicaciones que hizo sobre ella.



“Cuando publican ‘Pecados de Eike’ Leyla Rojas aporta todos los documentos con los cuales demuestra que todas las observaciones que se había hecho en su contra eran absolutamente falsas. La Revista Dinero es renuente a hacer la rectificación y saca ‘La réplica de Leyla’ que es más vergonzante y deshonrosa que la original”, narra.



Asegura que por la negativa acudieron a las instancias judiciales y es en el Tribunal Superior de Bogotá donde solicita la prueba que hoy es motivo de polémica.



Lo que sigue asegura sería la impugnación por parte de la Revista ante la Sala Laboral de la Corte Suprema.



“Nosotros esperamos que nuestra decisión sea confirmada y esperaríamos que con la fundamentación jurídica que expuso la Corte, pues la decisión sea confirmada”, dice.



En este caso, la última instancia sería la Corre Constitucional.

