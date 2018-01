Germán Córdoba: “No recibí ninguna presión para firmar el otrosí”

En entrevista con Diana Calderón, German Córdoba, el ex vicepresidente de la ANI y hoy secretario General de Cambio Radical, confirmó que sí fue quien firmo el otro otrosí para que Yuma Concesionaria construyera el Puente Largo en el municipio de Plato, Magdalena, en 2015.

Sostuvo que él era quien tenía bajo su responsabilidad cerca de 8 concesionarios, pero que las decisiones de la ANI se tomaban de manera colegiada. La celebración y modificación de contratos eran aprobación del Comité de Contratación.

“No he sido vinculado al proceso. En diciembre, la Fiscalía me llamo a dar una versión sin abogado bajo la gravedad de juramento y respondí lo que me preguntaron”, afirmó Córdoba

A su vez, aseguró que no recibió ninguna presión para firmar ese otrosí.

Así mismo, el ex vicepresidente de la ANI aclaró que no fue una adición para construir un puente, era un otrosí para que el concesionario realizara una actividad que no estaba prevista y la actividad eran los diseños de puente y no la construcción.

Defendió que ese otrosí tuvo todas las justificaciones técnicas, financieras y jurídicas

También, argumentó que si alguien intentaba hacer lobby con una persona, no le iba a servir porque las decisiones eran en grupo.

“A mí nunca nadie me hizo lobby, ni presiones, no conocí al señor Prieto y nunca me reuní con él”, puntualizó.

