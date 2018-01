Trump se someterá este viernes al primer examen médico de su presidencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, se someterá este viernes al primer examen médico de su mandato y se espera que su doctor divulgue los resultados después, según confirmó hoy la Casa Blanca.

Trump pronosticó hoy que su cita médica "irá muy bien", y dijo que estaría "muy sorprendido si no es así".

"Más vale que vaya bien, o si no la bolsa no estará contenta", bromeó el presidente en declaraciones a periodistas.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó hoy que la cita médica tendrá lugar en el centro médico militar nacional Walter Reed, un hospital situado a las afueras de Washington al que tradicionalmente han acudido los presidentes estadounidenses para evaluar su estado de salud.

El doctor Ronny Jackson, que fue el médico del expresidente Barack Obama desde 2013 y está ahora encargado de supervisar la salud de Trump, emitirá un comunicado este viernes después de la cita, y el próximo martes dará una conferencia de prensa en la Casa Blanca para dar más detalles sobre los resultados, indicó Sanders.

No obstante, otro portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, aseguró esta semana que el examen médico no incluirá una evaluación psiquiátrica, pese a la especulación sobre la estabilidad mental del presidente que ha desatado la publicación del libro sobre su presidencia "Fire and Fury".

Trump, de 71 años, tiene el récord de ser la persona más vieja que ha sido nunca elegida presidente de Estados Unidos, con los 70 que tenía en el momento de su elección en noviembre de 2016.

Las revelaciones sobre la dieta de Trump, que según un libro publicado por su exjefe de campaña Corey Lewandowski es un gran aficionado a las hamburguesas de McDonald's y es capaz de comerse cuatro para cenar, también han suscitado especulaciones sobre su salud.

Durante la campaña electoral, el médico de Trump en Nueva York, Harold Bornstein, aseguró que si su paciente ganaba las elecciones, "será el individuo más sano jamás elegido para la Presidencia".

Trump dijo poco después que, cuando se miraba al espejo, veía "a una persona de 35 años".

