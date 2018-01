Conozca a los ganadores de los Critics' Choice Awards

Fue una buena noche para las mujeres en los Critics’ Choice Awards. Con cuatro triunfos para “Big Little Lies” y la reafirmación de Guillermo del Toro como creyente en la igualdad de género tras llevarse el premio a la mejor película y director por “The Shape of Water”.

“Déjenme decirles algo, si ustedes no lo hacen no saben de lo que se pierden”, dijo el director mexicano.

Su romance fantástico entre una mujer muda y un monstruo llegó como el más nominado a la premiación con 14 menciones. Al final se llevó también el premio a mejor película, música original y diseño de producción.

Vea la lista de ganadores de la 23 entrega anual los Critics' Choice Awards de cine y televisión entregados el jueves en Santa Mónica, California.

CINE:

Película: “The Shape of Water”

Actor: Gary Oldman, "Darkest Hour"

Actriz: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Actor de reparto: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya"

Actor/actriz joven: Brooklyn Prince, “The Florida Project”

Reparto: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Director: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Guion original: Jordan Peele, “Get Out”

Guion adaptado: James Ivory, “Call Me By Your Name”

Fotografía: Roger Deakins, “Blade Runner 2024”

Diseño de producción: “The Shape of Water”

Edición (empate): “Baby Driver” y “Dunkirk”

Diseño de vestuario: “Phantom Thread”

Maquillaje y peinado: “Darkest Hour”

Efectos visuales: “War for the Planet of the Apes”

Película animada: “Coco”

Película de acción: “Wonder Woman”

Comedia: “The Big Sick”

Actor de comedia: James Franco, "The Disaster Artist"

Actriz de comedia: Margot Robbie, “I, Tonya”

Película de ciencia ficción/terror: “Get Out”

Película en lengua extranjera: "In The Fade"

Canción: “Remember Me” de “Coco”

Música original: Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

TELEVISIÓN:

Serie de drama: "The Handmaid's Tale"

Actor en una serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us"

Actriz en una serie de drama: Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Actor de reparto en una serie de drama: David Harbour, “Stranger Things”

Actriz de reparto en una serie de drama: Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Serie de comedia: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Actor en una serie de comedia: Ted Danson, "The Good Place"

Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Actor de reparto en una serie de comedia: Walton Goggins, “Vice Principals”

Actriz de reparto en una serie de comedia: Mayim Bialik, “The Big Bang Theory”

Miniserie: “Big Little Lies"

Película hecha para televisión: “The Wizard of Lies”

Actor en una película hecha para televisión o miniserie: Ewan McGregor, Fargo

Actriz en una película hecha para televisión o miniserie: Nicole Kidman, “Big Little Lies"

Actor de reparto en una película hecha para televisión o miniserie: Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Serie animada: “Rick and Morty”

Reality show: “Shark Tank”

Anfitrión de reality show: RuPaul, “RuPaul’s Drag Race”

Reality show estructurado: “Shark Tank”

Talk show: “Jimmy Kimmel Live!”

Reality show no estructurado: “Born This Way”

Reality de concurso: “The Voice”

